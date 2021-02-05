TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 4, 2021
Feb 5th, 2021 by headlines
* GOBERNADOR ARTHUR YAP NIHIMAKAK SA PASANGIL SA IYANG KRITIKO NGA DUNA KINI GIPANAG-IYA NGA MANSION SA LUNGSOD SA BACLAYON
* BISHOP ABET UY, UG BISHOP DANIEL PARCON MAGPABAKUNA BATOK SA COVID-19; SAMTANG GIAWHAG SA DUHA KA OBISPO ANG PUBLIKO NGA MAGPABAKUNA USAB
* GIAWHAG NI CONG. ALEXIE TUTOR ANG DOTr SA PAGSUSPENSO SA CHILD CAR SEATS LAW TUNGOD KAY NAGKALISOD ANG MGA TAWO KARON GUMIKAN SA PANDEMYA SA COVID-19
* NADAKPAN SA BUY BUST OPERATION SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA TRINIDAD ANG USA KA BUS INSPECTOR SA SOUTHERN STAR BUS COMPANY
* KANHI BOKAL JAJA JUMAMOY UG MAYOR KAT LIM GIHUGON HUGON NGA MOLANSAD PAGKAKONGRESISTA SA SEGUNDO UG TERSERO DISTRITO
* WA PAY HAYAG NGA MGA PANGALAN KUNG KINSA ANG MO-ATBANG NI FIRST LADY JANE YAP PAGKA MAYOR SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN
* SAKYANAN NGA NAG-PILA SA DRIVE THRU SA USA KA FASTFOOD CHAIN SA TAGBILARAN KALIT MISILAAB, DRIVER LUWAS HINOON HUMAN DALI NGA NAKAGAWAS
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