TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 25, 2021
Feb 26th, 2021 by headlines
* NANAWAGAN SI CITY HEALTH OFFICER DR. JEIA PONDOC SA KATAWHAN NGA SERYOSOHON UG DILI GAM-ONG ‘JOKE’ ANG PAKIGBATOK SA COVID-19; DAKBAYAN SA TAGBILARAN NAG-UNA GIHAPON SA LABING DAGHANG KASO SA COVID-19 NGA MIABOT NA OG 36 KAGAHAPON
* GITIN-AW NI PROVINCIAL VETERINARINA DR. BING LAPIZ NGA KINAHANGLAN PA OG ORDINANSA SA SANGUNIANG PANLALAWIGAN PAGPAHAMTANG OG BAYRANAN ALANG SA PAGHUGAS OG PAG DISINFECT SA MGA SAKYANAN NGA MOSULOD DINHI SA PROBINSYA SA BOHOL
* GILUGWAYAN HANGTUD SA BUWAN SA MAYO ANG RENEWAL SA MOTOR TRICYCLE OPERATORS PERMIT (MTOP)
* GIANDAM ANG MGA SIMBAHAN PARA SA VACCINATION PROGRAM BATOK SA COVID-19 SA GOBYERNO
* DAGHANG MGA BOL-ANO ANG UYON NGA LUAGAN ANG QUARANTINE PROTOCOL SA PROBINSYA SA BOHOL ARON MAKABALIK ANG KALIHUKAN SA EKONOMIYA SA PROBINSYA ILABI NA SA NATAD SA TURISMO
* GIBIDA SA DOTR ANG PAGKOMPLETO SA PAGTRABAHO SA PANTALAN SA LUNGSOD SA JAGNA NGA UBOS SA BUILD BUILD BUILD PROGRAM SA DUTERTE ADMINISTRATION
* KONGRESMAN ARIS AUMENTADO WA PA MODEKLARA NGA MODAGAN PAGKA GOBERNADOR SUKWAHI SA GIBALITA NGA MIDEKLARA NA KINI ATUBANGAN SA MGA MAYOR SA SEGUNDO DISTRITO
* ANAK NI MAYOR DODONG MENDEZ MAOY MODAGAN PAGKAMAYOR SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL SA 2022, BISE MAYOR FAUSTINO BULAGA MAGPASUBLI PAGKABISE MAYOR
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