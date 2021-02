TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY FEBRUARY 17, 2021: * BOHOLANOS ARE VERY MUCH AGAINST THE CONSTRUCTION OF A MARKET AT THE CARLOS P GARCIA MEMORIAL PARK SAYING IT WILL WORSEN THE TRAFFIC AND THE DRAINAGE PROBLEM AT THE AREA INFRONT OF BOHOL WISDOM SCHOOL* TODAY ASK WEDNESDAY IS A DAY FOR FASTING AND ABSTINENCE WHICH SIGNALS THE START OF 40-DAY HOLY WEEK------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* GIPUSIL PATAY ANG USA KA BABAYNG BARANGAY KAGAWAD SA LUNGSOD SA BALILIHAN SULOD SA IYANG PANIMALAY, BIKTIMA GIINGON NGA SAKOP SA ANAK PAWIS* MAS MAAYO NGA SA PANGLAO UNTA GITUKOD ANG FARMERS MARKET UG DILI SA CPG PARK, SUMALA PA NI CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO* 20 KA RHU STAFF SA LOBOC, NAGHOME QUARANTINE HUMAN MAKAHALOBILO ANG KAUBANG STAFF NGA MAY SINTOMAS SA COVID-19* SA NATAD SA POLITIKA….GIBUTYAG NI SENIOR BOARD MEMBER VICTOR BALITE NGA ANG IYANG AMAHAN NGA SI KANHI BISE GOBERNADOR DIONISIO BALITE MAOY MOLANSAD PAGKAMAYOR SA LUNGSOD SA VALENCIA SA SUNOD TUIG NGA PINILIAY* GIDEKLARAR NI BOKAL RESTITUTO AUXTERO NGA NGA DILI NA SIYA MAGPASUBLI SA PAGKABOKAL SUNOD TUIG KAY GUSTO NA SIYA SA PRIBADONG KINABUHI* USA KA MISYONARYO SA SIMBAHANG KATOLIKO NGA IGSOON NI MAYOR TITA BAJA ANG MAGPAPILI PAGKA MAYOR SA LUNGSOD SA GARCIA HERNANDEZ BATOK KASAMTANGANG BOKAL NGA SI JADE BAUTISTA