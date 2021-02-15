TODAYS TOP NEWS THURSDAY FEBRUARY 11, 2021
Feb 15th, 2021 by headlines
* GIPATUMAN ANG GRANULAR LOCKDOWN SA PIPILA KA MGA BARANGAY SA DAUIS NGA MAY LABING DAGHANG KASO SA COVID-19 SA TIBUOK LALAWIGAN SA BOHOL
* MAG-ATUBANG OG KASONG KRIMINAL UG ADMINISTRATIBA ANG NA-RELIEVED NGA HEPE SA KAPOLISAN SA DAUIS NGA SI PLT. BONIFACIO TAÑOLA GUMIKAN SA GIINGONG PAGLAPAS SA HEALTH PROTOCOL HUMAN MIULI SA BOHOL GIKAN SA SUGBO NGA WALAY NEGATIVE PCR RESULT UG MIDIRETSO SA POLICE STATION INAY SA QUARANTINE FACILITY
* MAGPABILIN NGA HUGOT ANG QUARANTINE PROTOCOL SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL PASULOD SA BOHOL ITANDI SA MGA APOR UG UBANG MGA BISITA
* GIDUMDOM SA INAHAN SA BOL-ANONG NARS NGA SI ESTRELLA CATALAN ANG MGA KATAPUSANG PULONG SA WALA PA KINI MAMATAY SA COVID-19, PAMILYA NGA TUA SA UNITED KINGDOM MISAAD NGA IULI SA CANDIJAY ANG PATAY’NG LAWAS SA NARS
* MILINGKOD NA ANG BAG-ONG HEPE SA TAGBILARAN CITY FIRE STATION HULIP KANG CHIEF F/SINSP. MARLYN MACATANGAY KINSA GI-DESTINO SA TOLEDO CITY FIRE STATION SA CEBU
* SUPORTADO NI MAYOR JANET GARCIA SA LUNGSOD SA TALIBON ANG PLANO NI KONGRESMAN ERICO ARIS AUMENTADO NGA PAG RE-NATIONALIZE SA GARCIA MEMORIAL PROVINCIAL HOSPITAL (GMPH)
* MAYOR NILA MONTERO UG MAYOR MIRIAM SUMAYLO POSIBLENG MODAGAN SA PAGKABOKAL SA UNANG DISTRITO; SUMAYLO DUHA ANG GIPILIAN NGA LANSARAN- ANG PAGKA-BOARD MEMBER SA UNANG DISTRITO UG PAGKABISE MAYOR SA IYANG BANA NGA MODAGAN SA PAGKAMAYOR SA DAUIS
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