TODAYS TOP NEWS THURSDAY DECEMBER 31, 2020
Jan 2nd, 2021 by headlines
* NAKATALA ANG CANDIJAY OG LABING UNANG KASO SA PAGKAMATAY MAY KALABUTAN SA COVID-19, SENIOR CITIZEN KASAMTANGANG NA-ADMIT SA OSPITAL HUMAN NAGPOSITIBO, HINUNGDAN NGA 17 NA ANG NAMATAY SA LALAWIGAN SA BOHOL MAY KALABUTAN SA COVID
* GIILA NI VICE GOVERNOR RENE RELAMPAGOS UG CONGREESMAN EDGAR CHATTO ANG MGA OPISYALES, COVID- HEALTH FRONTLINERS NGA MGA BAYANI ATOL SA PAGHANDOM SA IKA-124 NGA KASUMARAN SA PAGKAMATAY NI DR. JOSE RIZAL KAGAHAPON
* GIPADAYAG SA MGA BOL-ANON ATOL SA SURVEY SA DYRD INYONG ALAGAD NGA PAMOLITIKA UG DIVERSIONARY TACTICS ANG GIHIMO NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE NGA PAGHINGALAN SA 8 KA MGA KONGRESISTA NGA NALAMBIGIT SA KORAPSIYON
* PAGTUKOD SA OG 35 MEGAWATT SOLAR POWER PLANT SA LUNGSOD SA SIKATUNA IPADAYON BISAN PA SA PAGKALANGAN TUNGOD SA COVID19 PANDEMIC
* MGA CONTRACTUAL UG JOB ORDER NGA EMPLEYADO SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN MAKAPAHIMOS SA P3,000 NGA ONE-TIME GRATUITY PAY
* SAKOP SA BILAR FIRE STATION NAKABSAN SA KINABUHI HUMAN NADISGRASYA ANG GIMANEHO NIINING MOTORSIKLO DIDTO SA LUNGSOD SA SAN MIGUEL.
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