TODAYS TOP NEWS THURSDAY APRIL 29, 2021
May 3rd, 2021 by headlines
* DOCTORS CHALLENGES FB ACCOUNT BOHOL MONITOR TO COME OUT AND IDENTIFY ITSELF AFTER HITTING THE MEDICAL PRACTITIONERS
* PUBLIKO MIHANGYO NGA UNTA UNAHON PAGPAGAWAS ANG RESULTA SA MGA SWAB TEST SA MGA HIMATYON NGA PASYENTE SA COVID-19
* GIPANGHIMAKAK SA BOHOL MEDICAL SOCIETY ANG PASANGIL SA USA KA SOCIAL MEDIA ACCOUNT NGA “ THE BOHOL MONITOR” NGA NAKAKWARTA OG BINILYON KA PESOS ANG MGA DOCTOR SA BOHOL SA SAKIT NGA COVID-19
* GIIMBESTIGAHAN SA PHILIPPINE AIR FORCE ANG NAHITABONG PAGKAHAGSA SA ATTACK HELICOPTER SA KADAGATAN SA LUNGSOD SA GETAFE NGA MIRESULTA SA KAMATAYON SA BOL-ANONG PILOTO OG PAGKA ANGOL SA TULO KA MGA KAUBANAN
* NASUBO ANG LUNGSOD SA CANDIJAY SA PAGKAMATAY NI AIRFORCE PILOT CAPT. OLANO, PATAY LAWAS SA PILOTO NAKAHAYA SA CANDIJAY SAMTANG ANG KAUBANG TULO KA TRIPULANE NGA NAANGOL NAGPAALIM DIDTO SA SUGBO
* PADAYON NGA GITANYAG SA DTI NGA PAUTANG NGA WALAY COLATERAL OG INTEREST ALANG SA MGA NEGOSYANTE SA BOHOL NGA APEKTADO SA COVID19 PANDEMIC
* NANAWAGAN ANG PUBLIKO SA GOBYERNO NGA MOHIMO OG AKSYON ARON DILI MOSAMOT OG KASAMOK ANG SITWASYON NGA HINIMUAN SA MGA REBELDENG NPA
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