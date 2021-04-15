TODAYS TOP NEWS THURSDAY APRIL 15, 2021
Apr 15th, 2021 by headlines
* USA KA SENIOR CITIZEN NGA TAGA TAGBILARAN ANG NAMATAY SA COVID-19 NGA MAOY IKA-30 NGA NAKALAS SA SAKIT SA TIBUOK LALAWIGAN SA BOHOL, MISAKA PA GYUD NGADTO NA SA 305 ANG AKTIBONG KASO SA COVID SA BOHOL HUMAN NADUGANG ANG 50 KA BAG-ONG KASO; ANG DAKBAYAN SA TAGBILARAN LABING DAGHANG KASO NGA NITALA NA OG 135
* TRANSPORTATION SECRETARY ART TUGADE MISAAD NGA HUMANON ANG MGA PROYEKTO SA BOHOL SA DILI PA MAHUMAN ANG TERMINO NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE SA 2022
* SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NAGKAHIUSA NGA IPADAYON ANG PAGPALIT OG BAG-ONG MGA SAKYANAN SAMTANG SI SENIOR BOARD MEMBER VICTOR BALITE LANG ANG BUGTONG NISUPAK TUNGOD KAY NAA PA ANG PANDEMYA
* BISE GOB. RENE RELAMPAGOS GIPAKAGAMAY ANG PAGSAWAY SA PUBLIKO SA PLANO PAGPALIT OG MGA SAKYANAN, GITAWAG NGA PAMOLITIKA ANG PAGYAWYAW SA KATAWHAN
* PATUKORAN NI TRANSPORTATION SECRETARY ART TUGADE OG BUHATAN SA LTFRB DINHI SA BOHOL
* PANTALAN SA MARIBJOC, CATAGBACAN, UG LTO TAGBILARAN, GISUSI NI DOTr SECRETARY ART TUGADE
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