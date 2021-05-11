TODAYS TOP NEWS SATURDAY MAY 8, 2021
May 11th, 2021 by headlines
* DI NA KINAHANGLAN NGA IPAIMBESTIGAR ANG BOHOL MONITOR, ANG BLOGGER NGA NAMASANGIL UG NIPAKAUWAW SA MGA DOKTOR NGA NAKASAPI OG MAAYO SA PAKIGBATOK SA COVID-19, MATUD NI GOB. ART YAP SAMTANG BOHOL POLICE OFFICE BUKAS SA KINSA MANG BUOT MOREKLAMO BATOK SA KONTOBERSYAL UG WA MAILHING SOCIAL MEDIA BLOGGER
* GIAPROBAHAN SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA SIYUDAD SA TAGBILARAN ANG ORDINANSA NGA PUGOS NA ANG PAGSUL-OB SA FACESHIELD UG FACEMASK SA MGA PAMPUBLIKONG LUGAR APIL NA SA MGA PASAHERUANG SAKYANAN UG SA MGA MAGSAKAY SA MOTORSIKLO
* GITUDLO NI GOB. ART YAP SI BOHOL IATF SPOKESPERSON DR. YUL LOPEZ ISIP OFFICER IN CHARGE SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE SAMTANG PROVINCIAL HEALTH OFFICER DR. REYMOSES CABAGNOT GIHATAGAN OG LAING KATUNGDANAN UBOS SA BUHATAN SA GOBERNADOR
* GI-ASIKASO SA TESDA BOHOL ANG PAGPAHILUNA OG LIBRE NGA DRIVING SCHOOL NGA MAOY TUBAG SA PROBLEMA SA MAHAL NGA DRIVING SCHOOL ALANG SA MGA MOLUKAT OG STUDENT PERMIT UG DRIVERS LICENSE
* NAKATAKDANG SUGDAN ANG PAGSEMENTO SA KALSADA NGA MAGDUGTONG SA LUNGSOD SA PILAR UG DAGOHOY ARON MAPASAYON UG MAPASPAS NA ANG PAGBIYAHE SA MGA PRUDKTO SA UMA SA SEGUNDO DISTRITO
* USA KA MARINERO ANG MAKIGTIGI NI ABC PRESIDENT JOSEVER SUMAYLO PAGKAMAYOR SA LUNGSOD SA DAUIS SA 2022
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics