* THE CONTROVERSIAL USE OF A CAPITOL OWNED PAJERO USING A PRIVATE PLATE NUMBER WAS DISCUSSED DURING A MEETING WITH HIGHWAY PATROL GROUP AND CAPITOL OFFICIALS YESTERDAY

* GIPABURAN SA NATIONAL INTER-AGENCY TASK FORCE ANG HANGYO SA KAGAMHANAN SA SIYUDAD SA TAGBILARAN NGA MALAKIP SA PRAYORIDAD ANG DAKBAYAN SA DAGHANG SUPLAY SA BAKUNA

* ALTURAS GROUP OF COMPANIES LEAD THE PRIVATE SECTOR IN THE CAMPAIGN FOR MORE BOHOLANOS TO GET VACCINATED

* DAKBAYAN SA TAGBILARAN UG TANANG 47 KA LUNGSOD SA BOHOL DUNAY NATALANG KASO SA COVID 19

SAMTANG MISAKA NGADTO NA SA 68 ANG TOTAL NGA NAMATAY SA VIRUS; ANG AKTIBONG KASO MIBALIK OG SAKA MIABOT NA SA 1,130

* MIABOT SA 150 KA MGA TRABAHANTE SA TURISMO ANG NABAKUNAHAN SA UNANG ADLAW SA PAGPAMAKUNA KAGAHAPON SAMTANG MAGPADAYON KARONG ADLAWA ANG PAGPAMAKUNA SA MGA NAGTRABAHO SA SEKTOR SA TURISMO

* GIPASABOT NI NAPC UNDERSECRETARY PAT RUIZ ATOL SA SESYON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD NGA DILI RA ANG NAPC ANG NIPALUYO SA MGA PROGRAMA LABINA ANG HOUSING PROGRAM DINHI SA SIYUDAD

* HUMAN SA LUNGSOD SA PANGLAO UG DAUIS, ANG LUNGSOD SA UBAY NA SAB ANG MAKAPAHIMULOS SA E PATROL BUS SA LTO-7 SUNOD SEMANA

