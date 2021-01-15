TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 9, 2021
Jan 15th, 2021 by headlines
* GIPASALIG SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN NGA IPADAYON ANG PAG-IMBESTIGAR SA DAKONG KALAINAN SA PRESYO SA MGA PRODUKTONG PETROLYO SA SIYUDAD ITANDI SA UBANG LUNGSOD SA BOHOL HUMAN NGA WA MAGTAGBAW ANG MGA MAGBABALAOD SA DAKBAYAN SA MGA EKSPLINASYON SA MGA TAGDUMALA SA HEGANTENG GASOLINAHAN KON NGANONG MAHAL ANG PRESYO SA ILANG BALIGYA NGA PRODUKTO
* NAMATUD-AN NGA MAS BARATO PA ANG GASOLINA SA SILINGANG PROBINSYA NGA DUMAGUETE KON ITANDI SA PRESYO SA GASOLINA NGA GIBALIGYA SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN GAWAS SA DAUIS UG UBANG LUNGSOD SA BOHOL
* PATAY ANG USA KA LALAKI SA JAGNA HUMAN GIPUSIL SA USA KA SUSPEK NGA BAG-OHAY LANG POD BIKTIMA SA PAGPAMUSIL
* NANGANDAM ANG KAPITOLYO SA P100M SUPPLEMENTAL INVESTMENT PLAN PARA IPALIT OG BAKUNA BATOK SA COVID -19
* GISUGYOT NI CONGRESSMAN ALEXIE TUTOR ANG PAGKUHA SA MGA MAGTUTUDLO SA MGA PRIBADONG TUNGHAAN NGA GITANGTANG SA TRABAHO PANAHON SA PANDEMYA ALANG SA MGA PROGRAMA SA ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM
* SA KATAPUSAN, MAY SATELLITE OFFICE NA ANG PROFESSIONAL REGULATIONS COMMISSION SA BOHOL NGA NAHIMUTANG SA DAAN KAPITOLYO ATBANG SA PLAZA RIZAL SIYUDAD SA TAGBILARAN
* MAGSUGOD ANG TAGBILARAN CITY COLLEGE SA KLASE PINAAGI SA ONLINE SA IKADUHANG SEMESTER KARONG ENERO 18, SAMTANG GILAUMAN NGA MOUBOS NGADTO SA 15% ANG ENROLLMENT
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