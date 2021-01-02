TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 2, 2021
Jan 2nd, 2021 by headlines
* MALINAWON ANG BOHOL SA PAGSUGAT SA BAG-ONG TUIG SAMTANG WAY NAANGOL TUNGOD SA PABUTO, MATUD SA BOHOL PNP
* GIDASIG NI BISHOP ABET UY ANG PUBLIKO NGA ISANDIG SA GINOO ANG MGA TINGUHA SA KINABUHI KAY TANANG BUTANG ANG MAHIMO SA LABAWNG MAKAGAGAHOM
* LIBUAN KA MGA LSI UG GATUSAN KA OFW ANG NAGSAULOG OG MISUGAT SA BAG-ONG TUIG SA NAGKADAIYANG QUARANTINE FACILITY
* MIABOT SA 393 ANG TOURIST ARRIVAL SUKAD GIABLIHAN ANG BOHOL SA MGA FREQUENT INDIVIDUAL TRAVELERS SA TUNGA TUNGA SA NIAGING DISYEMBRE
* MGA MEDICAL FRONTLINER SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL GISALODOHAN SA PAKIGBATOK SA COVID19, SAMTANG MOLECULAR LAB SA MAONG TAMBALANAN NAKAHIMO OG 19,000 KA PCR TEST SULOD SA 4 KA BUWAN
* NANAWAGAN ANG TAGBILARAN CITY FIRE STATION SA PUBLIKO NGA MAG-AMPING LABINA SA MGA GAMIT DE KURYENTE NGA DILI PASAGDANG NAKASAKSAK KUNG WA NA GAMITA ARON MALIKAYAN ANG SUNOG
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