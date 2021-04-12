TODAYS TOP NEWS SATURDAY APRIL 10, 2021
Apr 12th, 2021 by headlines
* GITUMBOK NI ASSISTANT PROVINCIAL AGRICULTURIST LARRY PAMUGAS NGA ANG DAGHANG ‘MIDDLE MAN’ MAO GIHAPON ANG NAG-UNANG NAKAINGON SA PAGSAKA SA PRESYO SA ISDA SA BOHOL; MGA LGU GIAWHAG NGA MOLIHOK ARON MAPAUBOS ANG PRESYO SA ISDA
* IPAUBOS KARONG ADLAWA SA PCR TEST ANG KAPIN 100 KA MGA PULIS SA TAGBILARAN CITY POLICE STATION HUMAN PITO KA PULIS ANG NAGPOSITIBO SA COVID-19; MGA TRANSAKYON UG SERBISYO SA CITY POLICE STATION ADTO UNA HIMOON SA KAMPO DAGOHOY HUMAN GILOCKDOWN ANG CITY PNP BUILDING; ANG CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE GILOCKDOWN USAB HUMAN NAPOSITIBO SA SAKIT ANG UNOM KA MGA KAWANI
* MISAKA OG BALIK ANG MGA KASO SA COVID-19 SA BOHOL HUMAN NADUGANGAN OG 33 ANG BAG-ONG KASO NGA NAGHATOD NA TANAN SA 185 ANG AKTIBONG KASO SA TIBUOK LALAWIGAN
* NABAWI PAGBALIK SA TAG-IYA HUMAN SA UPAT KA BUWAN NGA PAGKAWALA ANG SAKYANAN NGA GI-ABANGAN SA GI-ALEGAR NGA NAGPADAGAN OG INVESTMENT SCAM SA BOHOL NGA SI NIÑO JED RAMOS NGA GIHIMONG GARANTIYA SA USA KA INVESTOR
* GIPADALHAN NA SA DILG OG SHOW CAUSE ORDER ANG SA TULO KA MAYOR SA BOHOL NGA NAGPABAKUNA BATOK SA COVID
* 7 KA POLITIKO SA CENTRAL VISAYAS NGA GIKATAHONG NALAMBIGIT SA ILLEGAL NGA DRUGAS, GI-VALIDATE OG MAAYO, MATUD SA PDEA-BOHOL
* NABANTOG NGA CHOCOLATE HILLS PADAYON GIHAPONG ABLI TALIWA SA KAMINGAW SA MGA MOBISITA TUNGOD SA NAGPADAYONG HULGA SA COVID19 PANDEMIC
* NAPAKYAS NGA SINUMBAGAY SA USA KA EMPLEYADO SA LGU JAGNA BATOK SA KRITIKO NI MAYOR JOSPEH RAÑOLA, NAHINAYON USA KA SEMANA SA DIHANG NAGSUGOD ANG KA-INIT SA AWAY
* PROGRISIBONG PONDOK MIPASANGIL NGA PLANTED ANG ARMAS NGA NAKUHA GIKAN SA PANIMALAY SA USA KA CHAIRMAN SA MGA MAG-UUMA NGA GIRONDA SA KAPOLISAN SA TRINIDAD
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