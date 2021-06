* MALACANANG ASKS THE PROVL GOVT OF BOHOL TO COMMENT ON WHY THEY INSIST TO PURCHASE

\14 SUV VEHICLES FOR THE MEMBERS OF THE PROVL SANGGUNIAN LED BY VICE GOV RENE RELAMPAGOS

AMIDST THE PANDEMIC

* LACK OF NURSES IS CAUSING HOSPITALS IN BOHOL NOT TO ACCEPT PATIENTS ESPECIALLY THOSE

SUSPECTED OF COVID 19

* MOLECULAR PCR LAB AT GALLARES HOSPITAL REMAINS CLOSE WHILE SWAB SPECIMEN OF SUSPECTED

COVID VICTIMS HAVE TO BE BROUGHT TO CEBU SINCE THE LABORATORY OF THE PROVL GOVT IS NOT

CAPABLE TO ACCOMMODATE SEVERAL NUMBER OF SWAB TESTS

* USA KA HINIUSANG DIESEL UG GEOTHERMAL POWER PLANT MAO ANG MI PROPOSE SA KINA BARATOHAN

NGA PRESYO SA KURINTI UBOS SA 1 BOHOL POWER PLAN

* PANAWAGAN NI REP EDGAR CHATTO SA PROFIESSIONAL REGULATIONS COMMISSION NGA UNTA PWEDI NA

NGA ANHI SA BOHOL HIMOON ANG UBAN NGA MGA LICENSURE EXAMINATIONS SA PRC.

* GIPAUSWAG NI CONG ALEXI TUTOR ANG PAGHIMO UG LOKAL NGA ORGANIC ICE CREAM UG MGA COOCKIES DIHA

SA LUNGSOD SA DIMIAO

* DAKO UG BAGONG BENLIW DAM SA UBAY MAOY KATUMANAN SA MGA DAMGO NI KANHI GOB ERICO AUMENTADO

NGA GITAPOS SA IYANG ANAK NGA SI REP ARIS AUMENTADO

* MGA BOLANON MIPASIDUNGOG SA INILANG ARTIST NGA BOLANON NGA SI LEO ABAYA KINSA MITALIWAN NA

LAING KALIBUTAN

