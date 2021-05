* BOHOL TOPS IN CENTRAL VISAYAS ON THE NUMBER OF COVID 19 POSITICE CASES

FOLLOWED BY CEBU CITY AND CEBU PROVINCE

* PROVL CAPITOL WILL REOPEN TODAY AFTER CLOSURE FOR FOUR DAYS DUE TO

THE RISING CASES OF COVID PATIENTS AT TRHE PROVL GOVT UNTIL TODAY

* MEDICAL SECTOR LAMBASTS ON THE FB ACCOUNT BOHOL MONITOR WHICH UNTIL

TODAY HAS NOT COME OUT IN THE OPEN ON WHO IS BEHIND THE SAID FB ACCOUNT

* KAPITOLYO PROBINSYAL MOBALIK UG BUKAS KARONG ADLAWA HOMAN

GISIRHAN SOD SA UPAT KA ADLAW GUMIKAN SA PAGKUYANAP SA MGA

NATAKDAN SA CORONA VIRUS NGA MIKABAT TANAN UG 92 KA EMPLYADO

* AND ADMINISTRASYIN NI GOBERNADOR ART YAP MIPASA NA USAB UG

IKAW TULO UG IKA UPAT NGA SUPPLEMENTAL BUDGET ARON MOPAGAWAS UG

KWARTA NGA MOKABAY UG P183 MILLION, MEDIA PROPAGANDA SA YAP

ADMINISTRATION GIGAHINAN UG P7.5 MILYONES KA PESOS

* ILOBONG KARONG ALAS UNA SA PALIS DIDTO SA LUNGSOD SA CANDIJAY ANG

BOLANON NGA PILOTO SA PHIL AIRFORCE NGA SI LT OLANO KINSA NAMATAY

HOMAN ANG IYANG HELOKOPTER MI HAGSA SA KADAGATAN SA GETAFE

* PANTALAN SA ALBUR PAGA NINDOTON SA PHILO PORT AUTHORITY UBOS

SA PAGPASIUGDA NI CONG EDGAR CHATTO SA UANG DISTRITO SA BOHOL

* ANG CATHEDRAL SA SYUDAD GI DEKLARAR NIADTONG SABADO ISISP ST

JOSEPH DIOCESAN SHRINE ATOL SA PAGSAULOG SA KAPISTAHAN NING

DAKBAYAN…MINGAW ANG FIESTA SA TAGBILARAN HOMAN STRIKTO NGA

GISIRADO ANG MGA ENTRY POINTS NIADTONG SABADO

* PADAYON ANG MGA PROYEKTO SA SEGUNDO DISTRITO BISAN PA SA

PANDEMIA, MATOD PA NI CONG ERICO AUMENTADO

