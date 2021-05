* COMMISSION ON AUDIT CALLS THE ATTENTION OF THE PROVL

GOVT OF BOHOL TO BE MORE TRANSPARENT IN THEIR TRANSACTIONS

* 42,875 BOHOLANOS ARE VACCINATED WHILE 70,0000 DOSES OF SINOVAC

AND AZTRAZENECA ARE NOW IN BOHOL WITH SENIOR CITIZENS CONTINUE

TO BE VACCINATED

* BOHOL NORTHEAST BASIC IS NOW RESTUDIED SAYS REP ARIS AUMENTADO

* 50% NA SA MGA MEDICAL FRONTLINERS ANG NABUKANHAN NA MATUD PA

SA BOHOL INTERAGENCY TASK FORCE

* CENTRAL MATERIAL RECOVERY O ALTERNATIVE WASTE MANAGEMENT

SA SYUDAD COMPLETO SA MGA PASILIDAD

* REP ARIS AUMENTADO MIBUTYAG NGA WALA PA MAWALA ANG PROPOSAL

SA PAG UGMAD SA NORTHEAST BASIN SA SGONDO DISTRITO SA BOHOL

* ULTRA COLD FREEZER SA KAGAMHANAN SA SYUDAD GAPAABOT SA INSPECTION

TEAM GIKAN SA DOH REGION 7

