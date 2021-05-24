TODAYS TOP NEWS MONDAY MAY 24, 2021
May 24th, 2021 by headlines
* COMMISSION ON AUDIT CALLS THE ATTENTION OF THE PROVL
GOVT OF BOHOL TO BE MORE TRANSPARENT IN THEIR TRANSACTIONS
* 42,875 BOHOLANOS ARE VACCINATED WHILE 70,0000 DOSES OF SINOVAC
AND AZTRAZENECA ARE NOW IN BOHOL WITH SENIOR CITIZENS CONTINUE
TO BE VACCINATED
* BOHOL NORTHEAST BASIC IS NOW RESTUDIED SAYS REP ARIS AUMENTADO
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* 50% NA SA MGA MEDICAL FRONTLINERS ANG NABUKANHAN NA MATUD PA
SA BOHOL INTERAGENCY TASK FORCE
* CENTRAL MATERIAL RECOVERY O ALTERNATIVE WASTE MANAGEMENT
SA SYUDAD COMPLETO SA MGA PASILIDAD
* REP ARIS AUMENTADO MIBUTYAG NGA WALA PA MAWALA ANG PROPOSAL
SA PAG UGMAD SA NORTHEAST BASIN SA SGONDO DISTRITO SA BOHOL
* ULTRA COLD FREEZER SA KAGAMHANAN SA SYUDAD GAPAABOT SA INSPECTION
TEAM GIKAN SA DOH REGION 7
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