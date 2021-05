* CITY GOVT READY TO ACCEPT PFIZER VACCINES AFTER ITS NEGATIVE 80 DEGREE

CENTIGRADE REFRIGERATION UNIT ARRIVED LAST SATURDAY WHILE PROVINCIAL

GOVT SAYS IT WILL NOT SPEND FOR THE REFRIGERATION OF PFIZER VACCINES

* BOHOL CHRONICLE MARKED YESTERDAY ITS 67TH YEAR IN COMMUNITY JOURNALILSM

* CONGRESS RESUMES SESSION TODAY WITH BAYANIHAN 3 ON TOP OF

ITS SESSION, SAYS REP, EDGAR CHATTO

* DILI CONPIRMADO KUNG ADUNA BA GYUY .-80 DEGREES NGA REFRIGERATION UNIT ANG GOV GALLARES

MEMORIAL HOSPITAL SUMA SA GIMAPAHAYAG NI DR YUL LOPEZ

* STATISTICS DINHI SA BOHOL NAGPAKITA NGA MGA 83% SA MGA NANGA-IGO SA COVID 19

ANG NAULIAN RA UG WALA MO GRABI SAMTANG NAIGO SA COVID 19 VIRUS

* KONGRESO MOBALk I SA ILANG SESSION KARONG ADLAWA, SAMTANG NAGUNA SA TUKI-ON

MAO ANG AYUDA SA KATAWHAN PINAAGI SA BAYANIHAN 3 BILL , MATUD PA NI

CONGRESISTA EDGAR CHATTO

* SA UNOM KA BIDDERS ALANG SA MAGSUPPLY UG KURYINTI SA BOHOL USA NA LANG

ANG NAHIBILIN NGA MAOY GISUSI NI ENERGY SEC. ALFONSO CUSI

