* DESPITE THE RISING CASES OF COVID 19, DEPT OF EDUCATION REGIONAL DIRECTOR SALUSTIANO

JIMENEZ INSPECTED THE PILOT SCHOOL IN THE CITY FOR THE FACE TO FACE OPENING OF CLASSES

BY SEPTEMBER OF OCTOBER THIS YEAR

* DYRD JOINS NATIONWIDE CALL FOR THE USE OF VIRGIN COCONUT OIL AS A MEANS TO PREVENT

COVID 19 INFECTION

* CAPITOL SAYS THERE IS NO CONFLICT BETWEEN THE DOCTORS IN BOHOL AND THE PROVL GOVT

* STRIKTO NGA PAGGAMIT SA FACE SHIELD ANG IPATOMAN SA DILI MADUGAY DINHI SA

DAKBAYAN SA TAGBILARAN TALIWALA SA DAGHANG KASO SA COVID

* ANG KOMPANYA SA ELECTRISIDAD MIHIMO NA SA PAMAAGI SA PAG BIDD ALANG

KUNG KINSA ANG MAKADAUG SA PAGSUPPLY SA KURYENTI DINHI SA BOHOL GINAMIT ANG

RENEWABLE ENERGY

* REP EDGAR CHATTO MISUPORTA SA BAYANIHAN 3 NGA PROGRAMA NI PRES. DUTERTE

SAMTANG KALSADA SA SEGUNDO DISTRITO UG MGA COVERED COURTS ANG GISUBHAN

DIDTO SA IKATULONG DISTRITO SA BOHOL NI REP ARIS AUMENTADO UG REP ALEXI TUTOR

* BROWNOUT NASINATI SA TIBOOK BOHOL SA DOMINGO SA ADLAWN HOMAN NI TRIP ANG CORELLA

TAGBILARAN LINE

* USA KA BOLANON ANG MIGRADUAR SUMMA CUM LAUDE SA USA KA TULUNGHAAN SA PAGKA

DENTISTA DIDTO SA NEVADA LAS VEGAS ESTADOS UNIDOS.

