* 93% OF THE MORE THAN 1,000 FRONTLINERS AT THE GOV GALLRES MEMORIAL HOSPITAL SIGNIFIED TO

GET VACCINATED THIS WEEK AFTER THE ARRIVL OF SOME 2,800 DOSES OF SINOVAC ARRIVE THE OTHER DAY

* PUBLIC IS URGED TO MAINATAIN WEARING MASK AND SOCIAL DISTANCING AS 72% OF THE 78 COVID

POSITIVFE CASES ARE DUE TO LOCAL TRANSMISSION

* CONGRESSMAN CHATTO FILES A BILL FOR THE ESTABLISHMENT OF THE GOV. GALLARES MEDICAL CENTER

AS PART OF HIS PROGRAM OF AUGMENTING THE CORP.

* GIABLIHAN NA ANG BOHOL SA MGA UMUULI-AY DIIN ANG NEGATIVE PCR RESULT NA LANG ANG NAGPABILIM

NGA GIKINHANGLAN ARON MAKASOD NA SA BOHOL

* USA KA KOMPANIYA NGA MIAAPIL SA BIDDING SA KURYENTI SA BOHOL ANG MIPASALIG NGA MOPADAYON

SILA PAGBUTANG UG RENEWABLE POWER PLANT DINHI SA BOHOL

* GABAHA ANG HINABANG NI SEN BONG GO SA KALUNGSORAN SA BOHOL SAMTANG GIKATAHO NGA

GI ENDORSAR NAPOD NI PRES RODREGO DUTERTE ANG SENADOR NGA MODAGAN PAGKA PRESIDNTI

SA PILIPINAS SUNOD TUIG

* PUNDO SA PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY ANG GIPAABOT NGA MAKABINIPISYO SA

KAPIN SA 20,000 KA MGA TIGTANUM UG LUBI DINHI SA BOHOL, MATOD PA NI MANAGER EMIL ROMERO

SA LOAKL NGA BUHATAN SA PCA

* URBAN AGRICULTURE ANG BAG-ONG GITOTOKAN NI MAYOR BABA YAP DINHI SA DAKBAYAN

SA TAGBILARAN

