TODAYS TOP NEWS MONDAY MARCH 8, 2021
Mar 8th, 2021 by headlines
* 93% OF THE MORE THAN 1,000 FRONTLINERS AT THE GOV GALLRES MEMORIAL HOSPITAL SIGNIFIED TO
GET VACCINATED THIS WEEK AFTER THE ARRIVL OF SOME 2,800 DOSES OF SINOVAC ARRIVE THE OTHER DAY
* PUBLIC IS URGED TO MAINATAIN WEARING MASK AND SOCIAL DISTANCING AS 72% OF THE 78 COVID
POSITIVFE CASES ARE DUE TO LOCAL TRANSMISSION
* CONGRESSMAN CHATTO FILES A BILL FOR THE ESTABLISHMENT OF THE GOV. GALLARES MEDICAL CENTER
AS PART OF HIS PROGRAM OF AUGMENTING THE CORP.
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* GIABLIHAN NA ANG BOHOL SA MGA UMUULI-AY DIIN ANG NEGATIVE PCR RESULT NA LANG ANG NAGPABILIM
NGA GIKINHANGLAN ARON MAKASOD NA SA BOHOL
* USA KA KOMPANIYA NGA MIAAPIL SA BIDDING SA KURYENTI SA BOHOL ANG MIPASALIG NGA MOPADAYON
SILA PAGBUTANG UG RENEWABLE POWER PLANT DINHI SA BOHOL
* GABAHA ANG HINABANG NI SEN BONG GO SA KALUNGSORAN SA BOHOL SAMTANG GIKATAHO NGA
GI ENDORSAR NAPOD NI PRES RODREGO DUTERTE ANG SENADOR NGA MODAGAN PAGKA PRESIDNTI
SA PILIPINAS SUNOD TUIG
* PUNDO SA PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY ANG GIPAABOT NGA MAKABINIPISYO SA
KAPIN SA 20,000 KA MGA TIGTANUM UG LUBI DINHI SA BOHOL, MATOD PA NI MANAGER EMIL ROMERO
SA LOAKL NGA BUHATAN SA PCA
* URBAN AGRICULTURE ANG BAG-ONG GITOTOKAN NI MAYOR BABA YAP DINHI SA DAKBAYAN
SA TAGBILARAN
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