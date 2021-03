* ANOTHER ALLEGATION OF CORRUPTION SURFACED AS OVERPRICED PURCHASE OF GASOLINE AT THE

CAPITOL WAS EXPOSED WITH DOCUMENTS SIGNED BY CAPITOL OFFICIALS

* BUSINESSMAN WILLY RAMASOLA ALLEGED THAT A PROVL OFFICIAL WAS BEHIND HIS ARREST IN MAKATI OF HIS CASE FILED BY HOLY NAME UNIVERSITY

* PALM SUNDAY STARTS THE OBSERVANCE OF HOLY WEEK AS CHURCH OFFICIALS VOW TO STRICTLY FOLLOW HEALTH PROTOCOL DURING ACTIVITIES INSIDE THE CHURCHES THIS HOLY WEEK..NO VISTA IGLESIA IS ALLOWED THIS WEEK

* OVERPRICING SA PAGPALIT UG GASOLINA SA MGA SAKYANAN SA KAPITOLYO NABULGAR, POSSIBLY

MAOY MA KONEKTAR KUNG NGANONG MAHAL ANG GASOLINA DINHI SA BOHOL

* PAGPAPTIGAYON NGA SI WILLY RAMASOLA MI ALIGAR NGA USA KA DAKO NGA OPISYAL SA KAPITOLYO

ANG NAGPALUYO UG MILIHOK SA IYANG PAGKASIKOP DIDTO SA MAKATI SA KASONG CYBERLIBEL NGA

GIUSANGAT SA HOLY NAME UNIVERSITY BATOK KANIYA; SAMTANG GOB ARY YAP MIHIMAKAK SA MAONG

MASANGIL

* PAGBINDITA SA LUKAY GAHAPON MAOY TIMAILHAN SA PAGSUGOD SA MGA KALIHUKAN SA SIMBAHAN

NING SEMANA SANTA , DUHA KA OBISPO, BISHOP UY UG BISHOP PARCON MIPASALIG NGA IPATUMAN GYUD

ANG HEALTH PROTOCOL SA TANANG SIMBAHAN DINHI SA BOHOL ATOL SA SEMANA SANTA

* REP ARIS AUMENTADO MIPALABTIK SA PAGINGON – DILI ANG INANGAYAN SA ELECTION ANG PAKAPAASENSO KANATONG MGA BOLANON KUNG DILI ANG TINOORAY NGA MGA PROGRAMA SA KATALINGBAN

* NAGPABILIN NGA LIMA RA KA LUNGSOD ANG MO AVAIL SA LOAN NGA TANYAG SA KAPITOLYO ARONG PAG UGMAD SA ILANG TAGSA TAGSANG PANUBIG

* GIHIMO ANG GROUND BREAKING RITES SA GIPLANOHAN NGA JAGNA AGRI ECO FARM DIDTO SA BRGY TUBOD SUR KAUBAN SI AGRICULTURE UNDERSECRETARY NGA SI MIDARDO

* TALIWA SA PANDEMIC, GUSTO NI REP. EDGAR CHATTO NGA HIMOON ANG USA KA BALAODNON NGA MAGPAHIMO SA BAGONG ANTI POLLUTION LAW

