* A BOHOLANO RANKED 3RD IN THE BOARD EXAMS FOR DOCTORS LEAD

SOME 11 NEW BOHOLANO DOCTORS WHO PASSED THE LICENSURE

EXAMINATION

* THE NATL BUREAU OF INVESTIGATION NBI BUSTED A SYNDICATE SELLING

FAKE PCR TEST RESULTS AT THEPORT OF CEBU AFTER REPORTED

BY FORMER NBI DIRECTOR MAYOR DODONG MENDEZ

* BISHOP ABET UY SAYS IT IS NOT PART OF THE ROLE OF THE CHURCH TTO NAME

‘NAMES OF PEOPLE INVOLVED IN ANY MISDEEDS BUT THE CHURCH SIMPLY WANTS

TO REMIND PEOPLE NOT TO INDULGE IN MISDEEDS INCLUDING GRAFT AND CORRUPTION

—————————————————————————————————————–

* NASIKOP SA BAHAN SA NATL BUREAU OF INVESTIGATION AND DUHA

KA SAKOP SA SINDIKATO NGA NAMALIGYA UG MGA PIKI NGA NGA

RT PCR TEST RESULTS DIHA SA PANTALAN SA SUGBO

* NAHIDANGAT SABADO SA GABII ANG DUGANG 30,000 DOSES SA

SINOVAC VACCINES DIDTO SA PANTALAN SA TUBIGON…IPANTUPOK

SA MGA DUGANG FRONTLINERS…UG ANG ISONOD ANG MGA SENIOR CITIZENS

* DILI APIL SA PAPIL SA SIMBAHAN ANG PAGHINGAN SA MGA TAO NGA NAKAMIHIO

UG MGA SALAOD SAMTANG GIPASABOT NI BISHOP ABET UY NGA IGO LANG ANG

SIMBAHAN MOPAHINUMDUM SA MGA DILI ANGAYAN NGA BOIHATON SAMA SA

GRAFT AND CORRUPTION

* USA KA BOLANON ANG IKA TULO NGA BOARD TOPNOTCHER SA LICESNURE

EXAM ALANG SA PAGKA DOKTOR, LAING 11 NGA MAG BAGONG DOKTOR NGA

TAGA BOHOL ang naapil sa listahan sa KAPIN SA USA KA LIBO NGA MGA MIPASAR

* USA KA BALIKBAYAN NGA RETIRED US NAVY ANG NAG BAGOLBOL PAGAYO SA

MAHAL, UNYA DAUTAN PA GYUD NGA MGA HOTEL UG SAKYANAN NGA MIATGBO NILA

DIDTO SA MANILA AIRPORT

* MAYOR BABA YAP MAOY UNANG NA LISTA SA MGA DYRD LOYALISTA HOMAN SYA

MITAWAG SA TAGB BY NITE ARON MOTABANGN SA USA KA LOMOLOPYO NING SYUDAD

SA TAG BILARAN NGA GIBALIBARAN SA GALLARES HOSPITAL UG SA MGA PRIBADONG

TAMBALANG

* PANGLAO MAYOR NILA MONTERO MISABOD SA PHIL AIRLINES COUNTER SA AIRPORT

SA KAULOHAN HOMAN MIAKSYON UG SAKAY SA BAYON NGA WALAY BITBIT NGA POOCR TEST

RESULT

* PADAYON NGA GIBATNAYAN ANG MAGSAKA SA MGA KASO SA COVID 19 DINHI

SA BOHOL, 220 TANAN ANG KASO NIADTONG SABADO

