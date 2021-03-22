TODAYS TOP NEWS MONDAY MARCH 22, 2021
Mar 22nd, 2021 by headlines
* A BOHOLANO RANKED 3RD IN THE BOARD EXAMS FOR DOCTORS LEAD
SOME 11 NEW BOHOLANO DOCTORS WHO PASSED THE LICENSURE
EXAMINATION
* THE NATL BUREAU OF INVESTIGATION NBI BUSTED A SYNDICATE SELLING
FAKE PCR TEST RESULTS AT THEPORT OF CEBU AFTER REPORTED
BY FORMER NBI DIRECTOR MAYOR DODONG MENDEZ
* BISHOP ABET UY SAYS IT IS NOT PART OF THE ROLE OF THE CHURCH TTO NAME
‘NAMES OF PEOPLE INVOLVED IN ANY MISDEEDS BUT THE CHURCH SIMPLY WANTS
TO REMIND PEOPLE NOT TO INDULGE IN MISDEEDS INCLUDING GRAFT AND CORRUPTION
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* NASIKOP SA BAHAN SA NATL BUREAU OF INVESTIGATION AND DUHA
KA SAKOP SA SINDIKATO NGA NAMALIGYA UG MGA PIKI NGA NGA
RT PCR TEST RESULTS DIHA SA PANTALAN SA SUGBO
* NAHIDANGAT SABADO SA GABII ANG DUGANG 30,000 DOSES SA
SINOVAC VACCINES DIDTO SA PANTALAN SA TUBIGON…IPANTUPOK
SA MGA DUGANG FRONTLINERS…UG ANG ISONOD ANG MGA SENIOR CITIZENS
* DILI APIL SA PAPIL SA SIMBAHAN ANG PAGHINGAN SA MGA TAO NGA NAKAMIHIO
UG MGA SALAOD SAMTANG GIPASABOT NI BISHOP ABET UY NGA IGO LANG ANG
SIMBAHAN MOPAHINUMDUM SA MGA DILI ANGAYAN NGA BOIHATON SAMA SA
GRAFT AND CORRUPTION
* USA KA BOLANON ANG IKA TULO NGA BOARD TOPNOTCHER SA LICESNURE
EXAM ALANG SA PAGKA DOKTOR, LAING 11 NGA MAG BAGONG DOKTOR NGA
TAGA BOHOL ang naapil sa listahan sa KAPIN SA USA KA LIBO NGA MGA MIPASAR
* USA KA BALIKBAYAN NGA RETIRED US NAVY ANG NAG BAGOLBOL PAGAYO SA
MAHAL, UNYA DAUTAN PA GYUD NGA MGA HOTEL UG SAKYANAN NGA MIATGBO NILA
DIDTO SA MANILA AIRPORT
* MAYOR BABA YAP MAOY UNANG NA LISTA SA MGA DYRD LOYALISTA HOMAN SYA
MITAWAG SA TAGB BY NITE ARON MOTABANGN SA USA KA LOMOLOPYO NING SYUDAD
SA TAG BILARAN NGA GIBALIBARAN SA GALLARES HOSPITAL UG SA MGA PRIBADONG
TAMBALANG
* PANGLAO MAYOR NILA MONTERO MISABOD SA PHIL AIRLINES COUNTER SA AIRPORT
SA KAULOHAN HOMAN MIAKSYON UG SAKAY SA BAYON NGA WALAY BITBIT NGA POOCR TEST
RESULT
* PADAYON NGA GIBATNAYAN ANG MAGSAKA SA MGA KASO SA COVID 19 DINHI
SA BOHOL, 220 TANAN ANG KASO NIADTONG SABADO
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