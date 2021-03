* FINALLY, JAGNA VICE MAYOR TEODRORE ABRENILLA IF CHARGED WITH VIOLATION OF HEALTH

PROTOCOL WITH A COMPLAINT FILED AT THE OFFICE OF THE VISAYAS OMBUDSMAN

* TWO PROVL BOARD MEMBERS ARE STRONGLY OBJECTING ON THE MOVE TO ALLOW

GOV ART YAP TO AVAIL OF A CREDIT LINE LOAN AT LAND BANK OF THE PHIL AMOUNTING

TO P2 BILLION

* CROSS SECTION OF THE BOHOLANOS DENOUNCE THE INDECENT FOAM PARTY AT

THE AMAZARA RESORT IN PANGLAO.

—————————————————————————————————————–

* PADAYON NGA NAGSAKA ANG KASO SA COVID SA BOHOL NGA MIKAPIN NA SA 224 NGA NAGAPIL

SA MGA 57% SA MGA NANGABOT DINHI SA BOHOL KINSA WALA NA HIMO-I UG SWAB PCR TEST

PAGHIDANGAT NILA DINHI SA BOHOL

* PROVL ATTORNY NILO AHAT MIINGON NGA TUN-AN SA KAPITOLYO KUNG UNSAI ILANG BUHATON

KANG PANGLAO MAYOR NIOLA MONTERO HOMAN WA SUNDA ANG HANGYO SA KAPITOL PAGPAUNDANG

SA FOAM PARTY DIDTO SA AMANZARA RESORT NIADTONG BIERNES UG SABADO SA GABII

* GIDAIG PAGAYO NIU CONGREDSISTA EDGAR CHATTO ANG MGA OPISYALES SA KABARANGAYAN

SA ILANG PAGBANTAY BATOK SA PAG KUYANAP SA VORONA VIRUS SOD NA SA KAPIN SA USA KA TUIG

* 99% O HALOS MAHUROT NA ANG UNANG BATCH SA SINOVAC VACCINBES NGA GITUPOK

SA MGA FRONTLINERS SA MGA HOSPITAL DINHI SA BOHOL NGA NATAPOS NIADTON BIERNES.

* NAGINUSARANG MAYOR SI TRINIDAD MAYOR ABBY CAJES NGA GITAGAAN UG PASIDUNGOG SA

CIVIL SERVICE COMMISSION ISIP OUTSTANDING SA MGA PROYEKTO SA KAGAMHANAN

