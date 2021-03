* MAYOR BABA YAP ORDERS CITY POLICE CHIEF PERALTA TO INVESTIGATE TWO KILLINGS THE LATEST OF WHICH HAPPENED LAST SATURDAY EVENING NEAR COCA COLA PLANT

* STARTING TODAY MARCH 1, INCOMING TRAVELERS TO BOHOL WILL BE REQUIRED STRICTLY OF NEGATIVE COVID 29 TEST RESULTS

* INVESTORS IN THE MULTIMILLION SCAM ARE STILL HOPING TO GET BACK THEIR MONEY AFTER SUSPECT NINO JED RAMOS ISSUED A STATEMENT FOR INVESTORS TO SUBMIT THEIR DOCUMENTS PERSONALLY SIGNED BY HIM AND NOT BY THE INTRODUCERS

* MIMANDO SI MAYOR BABA YAP KANG POLICE CHIEF PERALTA SA PAG IMBISTIGAR SA SUNODSUNOD NGA PAGPUSIL PATAY ANG LABING ULAHI DIHA SA DAN CPG AVE DOUL SA COCA COLA PLANT NIADTONG SABADO SA GABII

* WALAY KLARONG IMBISTIGASYON ANG PAGPUSIL PATAY SA PITO KA LAINLAIN NGA INSIDENTI SA PAGPAMUSIL SA KALUNGSORAN HANGTOD NING MGA ADLAWA

* MGA NI INVEST SA MULTI MILLION SCAM NAGPAABOT PA GIHAPON NGTA MABALIK ANG ILANG GI INVEST KANG NINO JED RAMOS KINSA MIPAGAWAS UG PAMAHAYG NGA IYANG IULI ANG ILANG INVESTMENT KUNG MAKAPRESENTAR SILA UG DOKUMENTO NGA SIYA MISMO GA PIRMA

* SUGOD KARONG ADLAWA, MARSO 1 ANG TANANG MUSOD SA BOHOL KINAHANGLAN NGA DUNAY NEGATIVE COVID TESTING RESULTS

* ANG ABOITIZ KINSA MAOY KINABARATOHAN NGA PRESYO SA KURYINTI MI BACKOUT SA ILANG PAGAPIL SA MGA POWER PROVIDERS DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

* REP EDGAR CHATTO MITUMBOK ANG ECONOMIC ZONE SA BOHOL ANHA IBUHOS SA LOON CALAPE UG TUBIGON

* ANG POLITICAL DYNASTY SAMA SA ASAWA UG BANA UG MGA IGSOON NGA MODAGAN SA SUNOD NGA PINILIAY NAMATIKDAN NGA UBAY-UBAY DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

* MITUBAG ANG DUEK SAM INC SA MGA PASANGIL NGA GIHIMO KANG LTO REGL DIRECTOR VIC CAINDIC

