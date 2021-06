* MOLECULAR RT PCR LAB AT THE GALLARES HOSTIPAL IS EXPECTED TO RESUME

OPERATIONS TODAY, SWAB SAMPLES WILL NO LONGER BE SENT TO CEBU

* NURSES LICENSURE EXAMINATION WILL PUSH THRU NEXT MONTH. BUT, NOT YET

IN BOHOL AS PROPOSED BY REP EDGAR CHATTO

* BISI GOV RENE RELAMOAGOS UG 5 KA BOARD MEMBERS WALA PA MOBOTYAG UG ASA NGA BOHATAN SA KAPITOLYO ANG ILANG HATAGAN SA ILANG MGA SAKYANAN KUNG MAPALIT NA KINI

* DILI RA ILAYO ANG MGA PRESYO SA SUV UG SA PICK UP HOMAN NANGUSOG UG ISPLIKAR SI BISI GOV RELAMPAGOS NGA DILI LAGI SUV ANG ILANG PAGAPALITON

* SUGOD KARONG ADLAWA, MOTANYAG ANG CERES LINER UG LINRENG SAKAY SA MGA FRONTLINERS UG APOR. DUHA KA BUSES ANG IDEPLOY SUGOD KARONG ADLAWA GIKAN SA GALLARES HOTSPITAL

* SYUDAD SA TAGBILARAN GIPASIDUNGGAN NGA MAAYO SA IYANG KANPANYA BATOK SA DRUGAS.

* HOMAN SA UNOM KA TUGI, MAGSUGOD NA UGMANG ADLAWA SA IALNG MGA BAGONG ASSIGNMENTS ANG MGA 120 KA MGA PARI SA DIOCESE SA TAGBILARAN

* AGRICULTURE SEC WILLIAM DAR MIDALA DINHI SA BOHOL SA MGA FARM MCHINERY ARON PAGUGMAD SA AGRIKULTURA UG FISHERY DINHI SA LALAWIGTAN SA BOHOL

