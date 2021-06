* DOCTORS IN BOHOL ARE ALARMED ON THE CONTINUED INCREASE OF COVID

VICTIMS TO MORE THAN 1,400 ACTIVE CASES… ..EMERGENCY OPERATIONS CENTER

IS NEEDED FOR PROPER COORDINATION WHILE SHORTAGE OF HOSPITALS BEDS

IS EXPECTED

* BOHOL INTERNATIONAL AIRPORT AND THE NEW CAPITOL BUILDING TOP THE

LEGACIES OF PRES. NOYNOY AQUINO WHICH WILL NEVER BE FORGOTTEN

BY THE BOHOLANOS

* ANG BRGY KAGAWAD SA TRINIDAD UG ANG PASTOR SA MABINI NGA GISIKOP NIADTONG BIERNES MISING-AL NGA PLANTED KUNI ANG MGA EBIDENCIA ATOL SA PAGSIKOP NILA SA MGA TINUGYANAN SACIDG UG SA KAPOLISAN

* MAYOR BABA YAP MIPASALAT SA PAGSALIG SA KAGAMHANAN SA SYUDAD HUMAN MUKAPIN SA 500 KA MGA BAGONG BUSINESS ESTABLISHMENTS ANG MIBUKAS DINHI SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN BISAN PA SA PANDEMIC

* BUKSAN PAGBALIK SA LTO REGIONAL OFFICE ANG KASO SA PAGGAMIT UG LAING PLAKA SA USA KA

PAJERO NGA GIPANAGIYA SA KAPITOLYO ATOL SA PAGSIKOP UG MGA ILLEGAL QUARRY DIDTO SA LUNGSOD SA GARCIA HERNANDEZ

* COGON MAOY UNANG BARANGAY SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL NGA NAKAANGKON UG USA KA

FULLY AIRCONDITIONED NGA GYMNASIUM

