TODAYS TOP NEWS MONDAY JUNE 21, 2021: * COVID 19 CASES IN BOHOL CONTINUES TO INCREASE WITH MORE THAN 1,200 CASESREPORTED* PRIVATE SECTOR IN THE PROVINCE IS ONE OF THE MOST ACTIVE AFTER IT SUCCEDED TORAISE FUNDS TO PROCURE VACCINES FOR THEIR RESPECTIVE EMPLOYTEES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* PADAYON NGA NAGSAKA ANG KASO SA COVID 19 DINHI SA BOHOL NGA NAGPABILIN NGA KAPINSA USA KA LIBO ANG ACTIVE CASES, TAGBILARAN MAO ANG KINADAGAHAN NGA DUNAY 242 KA MGA KASO* PRIBADONG SEKTOR SA BOHOL USA SA LABING AKTIBO SA TIBOOK NASUD HOMAN KINI NANGARISGAR PAG TAPOK UG PUNDONG SALAPI NGA IPALIT UG MGA BAKONA' ALANG SA MGA EMPLYADO...GIPAABOT ANG 2,000 KA DOSES GIKAN SA FEDERATION OF FILIPINO CHINESE CHAMBER OF COMMERCE NGA MAHIDANGAT DINHI KARONG SIMANAHA* MGA PASAHERO SA MGA PANG PUBLIKO NGA MGA SAKYANAN NGA DILI MAG FACE MASK UG FACE SHIELD MAOY GITOMBOK NGA "SUPRE SPREADER" NGA MAGDA SA VIRUS SA COVID 19* ANG ASAWA SA GIPANGITA NGA JED RAMOS ANG TAO NGA NAGPALUYO SA SINDKATO SA FOREX TRADINGMISANG-AT UG REKLAMO BATOK SA IYANG BANA DIDTO SA NATL BUREAU OF INVESTIGATION (NBI)* COMPIRMADO NI REP EDGAR CHATTO NGA HIMOON KARONG TUIGA DINHISA BOHOL ANG BOARDEXAMINATION SA CRIMINOLOGY UG TEACHERS BOARD* STATISTICS NAGPAKITA NGA GAMAY RA NGA PORSIENTO SA MGA NAIGO SA COVID 19 ANG NAMATAY KUNGIKOMPARAR SA UBANG SAKIT