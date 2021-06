* BOHOLANOS ALARMED ON COVID CASES IN BOHOL NOW REACHING MORE THAN 1,000 CASES

WHILE HOSPITAL BEDS ARE ALMOST FILLED UP WITH COVID PATIENTS…LAX HOME QUARANTINE

OF COVID PATIENTS FEARED TO CAUSE THE CONTINUED RISE OF COVID CASES

* 1,350 BIKERS DID A MOTOR CARAVAN AROUND BOHOL ON INDPENDENCE DAY LAST SATURDAY

CALLING FOR THE FREEDOM FROM THE BANDAGE OF CORRUPTION IN GOVT WHILE THE

GROUP ASKED REP. ARIS AUMENTADO TO DECIE TO RUN FOR GOVERNOR IN BOHOL

* PANAWAGAN SA PAG-UNDANG SA KULTURA SA CORRUPTION ANG GIPAGAWAS KANIADTONG SABADO

ATOL SA KASAULOGAN SA INDEPENDENCE DAY SAMTANG MIAWHAG ANG MGA MIAPIL SA PANAWAGAN

NGA DAPAT MODISIDIR NA SI REP ARIS AUMENTADO NGA MODAGAN GYUD PAGKA GOBERNADOR SA SUNOD TUIG

* GIIPAABOT SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD ANG TUBAG SA BOHOL LIGHT CO NGA DILI PAGARENEHON]

ANG ILANG BUSINESS PERMIT SAMTANG DUNAY MINILYON ANG WALA MABAYRI SA BOHOL LIGHT NGADTO

SA SYUDAD SA TAGBILARAN

* MGA BALIKBAYAN UG MGA OFW KINAHANGLAN NGA I KWARENTINA UG 7 KA ADLAW INIG ABOT NILA

DINHI SA PILIPINAS BISAN PA UG NABAKUNAHAN NA SILA

* PADAYON ANG NEGOSASYON TALI SA BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRYU UG TULO KA

MGA DISTRIBUTOR VACCINES HOMAN NAKAHIPOS NA UGH P20 MILYONES KA PESOS NGA PLEDGES

GIKAN SA MGA NAGUNANG MAGPAPATIGAYON SA DAKBAYAN

* DOT SEC BERNADETE PUYAT MIBISITA DINHI NIADTONG SABADO ARON SA PAGLUSAD SA BAGONG

ALBUM SA LOBOC CHILDRENS CHOIR

* PADAYON NGA PAGISA SA RED TIDE ALERT SA KADAGATAN SA DAUIS UG TAGBILARAN

* GIPAABOT ANG 11,700 KA DOSES SA PFIZER VACCINE DINHI SA BOHOL SAMTANG NAG TRAINING NA

UNSAON PAG HANDLE SA PFIZER VACCINE INIG BUTANG NA SA BELOW 70 NEGATIVE FREEZER

DIHA SA GALLARES MEMORIAL HOSPITAL

