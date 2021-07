* PUBLIC HITS GOV ART YAP ANG BIATF FOR BEING SILENT ON WHAT TO DO

NOW WITH THE CONTINUED RISE OF COVID 19 CASES IN BOHOL AMIDST

DWINDLING HOSPITAL BEDS AVAILABLE FOR COVID [PATIENTS

* HARBOR PILOT CAPT EDGARDO BOY ARCAY IS ENDORSED BY PANGLAO

RESIDENTS TO RUN FOR MAYOR AGAINST THE DAUGHTER OF MAYOR

NILA MONTERO

* RESORT OWNERS DENOUNCE DENR ON WHY ONLY NOW ARE THEY CLOSING

ALONA BEACH WHILE BOHOL STARTS TO INVITE TOURISTS

* INABANGA ANG LABING DAGHAN NGA KASO SA COVID 19 SA KALUNGSORFAN

GISUNDAN SA DAUIS SAMTANG TAGBILARAN NAGPABILINJ NGA 300 KAPIN

ANG NACOVID

* SYUDAD SA TAGBILARAN WAI BISAN USA KA DAKO NGA LOAN O UTANG

SA BANGKO SOD SA 8 KA TUIG NGA PAGKA MAYOR NI BABA YAP

* DAKONG PAHAT SA TURISMO ANG GIGAHIN NI REP ALEXI TUTOR SA IKA

TULONG DISTRITO SA BOHOL..MUKABAT UG P118 MILLION SAMTANGN P2 MILLION

ANG GIGAHIN NI REP ARIS AUMENTADO SA PAGTUKOD UG MGA SCHOOL BUILDINGS

* DOULAN SA 5,000 KA NGA KAWANI SA TURISMO ANG NABUKANAHAN SA

MGA VACCINES NGA GIPAUNA UG DALA DINHI SA BOHOL I TOURISM SEC

BERNADTE PUYAT

