TODAYS TOP NEWS MONDAY JULY 26, 2021
Jul 27th, 2021 by headlines
* DOCTORS IN BOHOL ARE WORRIED ON HOW THEY CAN DETECT COVID 19 PATIENTS HIT BY DELTA VARIANT
WHILE DEATH TOLL OF COVID 19 REACH TO 160
* A GRADUATE OF HOLY NAME UNIVERSITY GETS A SCHOALRSHIP GRANT IN A FAMOUS UNIVERSITY’IN
THE UNITED STATES OF AMERICA.
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* MGA TAMBALANAN SA BOHOL HALUS PUNO NA SA MGA PASYENTI SA COVID 19; SUKWAHI SA
UNANG PAMAHAYAG SA GOBERNADOR NGA DAGHAN PA ANG MGA HOSPITAL BEDS NGA MASUDLAN
PA SA MGA PASYENTI SA COVID 19.,.
* MIKALIT UG OSOS SA KAPIN NA LANG SA 800 ANG NAPOSITIBO SA COVID 19 DINHI SA BOHOL
* GIPANGBAKUNAHAN NGA KATAWHAN SA BOHOL MIKABBAT PA UG 109,746 O MGA 15% PA SA
DAPAT MABAKONAHAN
* MGA NETIZENS NANAWAGAN NGA DAPAT ANG SUNOD NGA ELEKSYON DILI NA ANG PAGPAMALIT UG
BOTO MAOY MAGDIKTAR UG KINSA ANG MGA MODAUG SA ELECTION SUNOD TUIG’
* SYUDAD SA TAGBILARAN USA SA MGA DAKBAYAN NGA GITAGAAN UG “SAFETY SEAL” SA DEPT
OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT
* SI CONGRESISTA EDGAR CHATTO NAKATAMBOGN SA PRE-SONA CONFERENCE SAMTANG KATAHAN
NAGPAABOT KUNG UNSA ANG MGA IBUTYAG NI PRES DUTERTE ATOL SA IYANG STATE OF THE NATION
SONA KARONG HAPON
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