* DOCTORS IN BOHOL ARE WORRIED ON HOW THEY CAN DETECT COVID 19 PATIENTS HIT BY DELTA VARIANT

WHILE DEATH TOLL OF COVID 19 REACH TO 160

* A GRADUATE OF HOLY NAME UNIVERSITY GETS A SCHOALRSHIP GRANT IN A FAMOUS UNIVERSITY’IN

THE UNITED STATES OF AMERICA.

* MGA TAMBALANAN SA BOHOL HALUS PUNO NA SA MGA PASYENTI SA COVID 19; SUKWAHI SA

UNANG PAMAHAYAG SA GOBERNADOR NGA DAGHAN PA ANG MGA HOSPITAL BEDS NGA MASUDLAN

PA SA MGA PASYENTI SA COVID 19.,.

* MIKALIT UG OSOS SA KAPIN NA LANG SA 800 ANG NAPOSITIBO SA COVID 19 DINHI SA BOHOL

* GIPANGBAKUNAHAN NGA KATAWHAN SA BOHOL MIKABBAT PA UG 109,746 O MGA 15% PA SA

DAPAT MABAKONAHAN

* MGA NETIZENS NANAWAGAN NGA DAPAT ANG SUNOD NGA ELEKSYON DILI NA ANG PAGPAMALIT UG

BOTO MAOY MAGDIKTAR UG KINSA ANG MGA MODAUG SA ELECTION SUNOD TUIG’

* SYUDAD SA TAGBILARAN USA SA MGA DAKBAYAN NGA GITAGAAN UG “SAFETY SEAL” SA DEPT

OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT

* SI CONGRESISTA EDGAR CHATTO NAKATAMBOGN SA PRE-SONA CONFERENCE SAMTANG KATAHAN

NAGPAABOT KUNG UNSA ANG MGA IBUTYAG NI PRES DUTERTE ATOL SA IYANG STATE OF THE NATION

SONA KARONG HAPON

