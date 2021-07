* PRESIDENTIAL SPOKESMAN HARRY ROQUE SAYS AFTER MAYOR SARA

DUTERTE SAYS SHE SIS OPEN FOR THE PRESIDENCY,, A TADNDEM WITH HIER

FATHER, PRES DUTERTE IS NO LONGER POSSIBLE IN NEXT YEARS ELECCTION

* BOHOL IS UNDER TIGHT WATCH DUE TO 3 VARIANTS FOUND

AFFECTED SOME COVID 19 PATIENTS

* DOH HAS FINALLY SEND GOVT PAID NURSES TO PRIVATE HOSPITALS

—————————————————————————————————————–

* BOHOL GIBANTAYAN PAGAYO HOMAN NAMTUDAN NGA 3 KA MGA BAGONG VARIANT ANG

NAKITA NGA NAKA APIKTO SA PIPILA KA SWAB SAMPLES SA MGA NABIKTIMA SA COVID 19,

HEADOCOUNT NAGPABILIN KAPIN SA 1,100 ANG PSOTRIVIE CASES SA BOHOL

* NALIPAY ANG MGA PRIBADONG OSPITAL NGA DUNA NAY MGA NURSES ANG GI-ASSIGN

NGA GISWELDOHAN SA DEPT OF HEALTH , MATOD SA PAKISUSI NGA GIUHIMO SA DYRD

BALITA SA MGA TYAMBALANAN DINHI SA SYUDAD

* MATUD PA NIS SEC HARRY ROQUE, DILI NA POSIBLI NGA MAG TANDEM SI MAYOR

SARA DUTERTE UG ANG IYANG AMAHAN NGA MODAGAN PAGKA BISI PRESIDENTI SA \

SUNOD PINILAY

* UPAT KA MGA PANTALAN SA SEGUNDO DISTRITO PAGAUGMARON SA PHIL

PORTS AUTHRITY -MATUD PA NI REP. ARIS AUMENTADO

* BISHIP PATRICK DANIEL PARCON NAPILI ISIP PERMANENT REPRESENTATIVE SA

EASTERN UG CENTRAL VISAYAS SA CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE OF THE PHILS

* MGA COOPERATIBA SA BOHOL GIHAGIT NI PREESIDENTIAL SPOKESMAN HARRY

ROQUE NGA ILANG IAPIL MGA PROGRAM UG UNSAON PAGTABANG ANG KATAWHAN

TALIWA SA PANDEMIA

* REP EDGAR CHATTO KARON HONORIS CAUSA NA SA BOHOL ISLAND STATE

UNIVERSITY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics