TODAYS TOP NEWS MONDAY JULY 12, 2021
Jul 12th, 2021 by headlines
* PRESIDENTIAL SPOKESMAN HARRY ROQUE SAYS AFTER MAYOR SARA
DUTERTE SAYS SHE SIS OPEN FOR THE PRESIDENCY,, A TADNDEM WITH HIER
FATHER, PRES DUTERTE IS NO LONGER POSSIBLE IN NEXT YEARS ELECCTION
* BOHOL IS UNDER TIGHT WATCH DUE TO 3 VARIANTS FOUND
AFFECTED SOME COVID 19 PATIENTS
* DOH HAS FINALLY SEND GOVT PAID NURSES TO PRIVATE HOSPITALS
—————————————————————————————————————–
* BOHOL GIBANTAYAN PAGAYO HOMAN NAMTUDAN NGA 3 KA MGA BAGONG VARIANT ANG
NAKITA NGA NAKA APIKTO SA PIPILA KA SWAB SAMPLES SA MGA NABIKTIMA SA COVID 19,
HEADOCOUNT NAGPABILIN KAPIN SA 1,100 ANG PSOTRIVIE CASES SA BOHOL
* NALIPAY ANG MGA PRIBADONG OSPITAL NGA DUNA NAY MGA NURSES ANG GI-ASSIGN
NGA GISWELDOHAN SA DEPT OF HEALTH , MATOD SA PAKISUSI NGA GIUHIMO SA DYRD
BALITA SA MGA TYAMBALANAN DINHI SA SYUDAD
* MATUD PA NIS SEC HARRY ROQUE, DILI NA POSIBLI NGA MAG TANDEM SI MAYOR
SARA DUTERTE UG ANG IYANG AMAHAN NGA MODAGAN PAGKA BISI PRESIDENTI SA \
SUNOD PINILAY
* UPAT KA MGA PANTALAN SA SEGUNDO DISTRITO PAGAUGMARON SA PHIL
PORTS AUTHRITY -MATUD PA NI REP. ARIS AUMENTADO
* BISHIP PATRICK DANIEL PARCON NAPILI ISIP PERMANENT REPRESENTATIVE SA
EASTERN UG CENTRAL VISAYAS SA CATHOLIC BISHOPS CONFERENCE OF THE PHILS
* MGA COOPERATIBA SA BOHOL GIHAGIT NI PREESIDENTIAL SPOKESMAN HARRY
ROQUE NGA ILANG IAPIL MGA PROGRAM UG UNSAON PAGTABANG ANG KATAWHAN
TALIWA SA PANDEMIA
* REP EDGAR CHATTO KARON HONORIS CAUSA NA SA BOHOL ISLAND STATE
UNIVERSITY
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics