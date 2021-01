* PUBLIC IS AGAIN QUESTIONING WHY UNTIL NOW, THE HIGH PRICE OF

GASOLINE AND DIESEL IS LEFT UNRESOLVED BY THE LOCAL GOVERNMENT

OFFICIALS ESPECIALLY AMIDST HARDSHIPS THIS PANDEMIC

* IT IS IMPORTANT TO MANAGE THE RISK SO FOR THE NEW YEAR 2021 WILL

BRING A BETTER ECONOMY TO THE PHILS, ACCORDING TO NEDA ACTING CHIEF

SEC. CARL CHUA IN A STATEMENT ISSUED TO THE BOHOL CHRONICLE

* A TOWN MAYOR SAYS MOST TOWN MAYORS ARE WATCHFUL ON THE MOVE OF THE\PROVL CAPITOL TO LET THEM AVAIL OF LOANS WITH THE LAND BANK OF

\PHILIPPINES OR DEVELOPMENT BANK OF THE PHILS WITH HUGE INTETRS

* MODALA RESORT IN PANGLAO STARTS BUILDING FISH CAGES AS THEY WILL

OPEN A “CATCH AND COOK” FLOATING RESTAURANT NEAR THEIR RESORT

WITHIN THIS YEAR

————————————————————————-

* PAGHGIDANGAT SA MGA TURISTA SA BOHOL DILI GYUD MOSAKA SAMTANG’

DUNA PAY MGA HEALTH PROTOCOLS NGA IPAHAMTANG, MATUD PA NI PROVL

TOURISM CHAIRMAN DOY NUNAG OF BOHOL CHAMBER PRES. R.G. ONG

* MAGPABLIN ANG MATAG ADLAW NGA BYAHI SA OCEANJET GIKAN SUGBO BISAN

]UG ALAKANSI SANGLIT GITRATAR NA KINI SA OCEANJET NGA MGA MERCY TRIPS,

* GIDAYEG NI REP EDGAR CHATTO ANG DEPT OF FOREIGN AFFAIRS AND

OWWA ON THE WAY THEY HANDLED THE FILIPINOS DURING THE PANDEMIC

* GI CREMATE ANG PATAYNG LAWAS SA BOLANON NGA POSTMASTER GENERAL

JOEL TATING OTAR DIDTO SA DAKBAYAN SA DAVAO SAMTANG GILUBONG

DIDTO SA CEMENTERO SA JAGAN ANG PATYNG LAWAS NI MELECIA DU SA DUEK

SAM NIADTONG SABADI

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics