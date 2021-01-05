TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 4, 2021
Jan 5th, 2021 by headlines
* PUBLIC IS AGAIN QUESTIONING WHY UNTIL NOW, THE HIGH PRICE OF
GASOLINE AND DIESEL IS LEFT UNRESOLVED BY THE LOCAL GOVERNMENT
OFFICIALS ESPECIALLY AMIDST HARDSHIPS THIS PANDEMIC
* IT IS IMPORTANT TO MANAGE THE RISK SO FOR THE NEW YEAR 2021 WILL
BRING A BETTER ECONOMY TO THE PHILS, ACCORDING TO NEDA ACTING CHIEF
SEC. CARL CHUA IN A STATEMENT ISSUED TO THE BOHOL CHRONICLE
* A TOWN MAYOR SAYS MOST TOWN MAYORS ARE WATCHFUL ON THE MOVE OF THE\PROVL CAPITOL TO LET THEM AVAIL OF LOANS WITH THE LAND BANK OF
\PHILIPPINES OR DEVELOPMENT BANK OF THE PHILS WITH HUGE INTETRS
* MODALA RESORT IN PANGLAO STARTS BUILDING FISH CAGES AS THEY WILL
OPEN A “CATCH AND COOK” FLOATING RESTAURANT NEAR THEIR RESORT
WITHIN THIS YEAR
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* PAGHGIDANGAT SA MGA TURISTA SA BOHOL DILI GYUD MOSAKA SAMTANG’
DUNA PAY MGA HEALTH PROTOCOLS NGA IPAHAMTANG, MATUD PA NI PROVL
TOURISM CHAIRMAN DOY NUNAG OF BOHOL CHAMBER PRES. R.G. ONG
* MAGPABLIN ANG MATAG ADLAW NGA BYAHI SA OCEANJET GIKAN SUGBO BISAN
]UG ALAKANSI SANGLIT GITRATAR NA KINI SA OCEANJET NGA MGA MERCY TRIPS,
* GIDAYEG NI REP EDGAR CHATTO ANG DEPT OF FOREIGN AFFAIRS AND
OWWA ON THE WAY THEY HANDLED THE FILIPINOS DURING THE PANDEMIC
* GI CREMATE ANG PATAYNG LAWAS SA BOLANON NGA POSTMASTER GENERAL
JOEL TATING OTAR DIDTO SA DAKBAYAN SA DAVAO SAMTANG GILUBONG
DIDTO SA CEMENTERO SA JAGAN ANG PATYNG LAWAS NI MELECIA DU SA DUEK
SAM NIADTONG SABADI
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