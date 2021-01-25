TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 25, 2021
Jan 25th, 2021 by headlines
* A STAFF OF THE PROVL TREASURERS OFFICE FAILED TO ATTEND A MEETING
ON THE PROBE BEHIND THE MYSTERIOUS MR IVAN DUE TO THE ISSUED MEMORANDUMK,
OF GOV ART YAP NOT ALLOWING CAPITOL EMPLOYEES TO ATTEND MEETING AND HEARING
WITHOUT THE CLEARANCE OF THEIR DEPT HEAD
* EIGHT OFFICIALS AND STAFF OF THE GALLARES MEMORIAL HOSPITAL FACE CHARGES BEFORE
THE OFFICE OF THE OIMBUDSMAN INLINE WITH THE QUESTIONED BIDDING OF THE P.1.5 BILLION
CONSTRUCTION OF A NEW GALLARES HOSOITAL IN CORTES TOWN
* LOBOC RIVER FLOATING RESTAURANTS RESUME OPERATIONS DURING SATURDAYS AND SUNDAYS
* PORTS ALERT CONTINUE DUE TO THE RISE ON CASES OF ASIAN SWINE FEVER IN THE
NEIGHBORING PROVINCE OF LEYTE
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