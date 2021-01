* VICE MAYOR TOTO VELOSO SAYS THE CITY GOVT IS NOT YET OVER IN ITS PROBE

\TO DETERMINE WHY PRICES OF GASOLINE REMAIN TO BE VERY HIGH COMPARED TO

OTHER PLACES

* CIVIL WORKS WILL COMMENCE NEXT MON OF THE MULTI-BILLION GOV GALLARES HOSPITAL IN CORTES TOWN AFTER ITS CONTRACT WITH THE CONTRACTOR WAS SIGNED LAST WED BETWEEN DR MUTYA MACUNO ANG ITS CONTRACTOR

* TRAVEL RESTRICTIONS IN THE UNITED STATES CAUSE CANCELLATION OF TRIPS OF BOHOLANO BALIKBAYANS WANTING TO COME HOME TO BOHOL THIS MONTH

* APPLYING FOR BUSINESS PERMITS IN TAGBILARTAN CAN NOW BE DONE ON LINE, SAYS MAYOR BABA YAP

* LIMA KA MGA MAYOR ANG MIBASURA SA TANYAG SA KAPITOLYO SA LOAN SA BANKO

ARON PAGUGMAD SA ILANG WATERWORKS SYSTEM SAMTANG LAING PITO KA MAYOR ANG

MUKONSULTA PA SA ILANG MGA SANGGUNIANG BAYAN

* MGA BIDDERS SA POWER ENERGY SOURCE SA BOHOL ANG NADISMAYA NIADTONG SABADO HOMAN GI POSTPONE SA DEPT OF ENERGY ANG BIDDING KUNG KINSA ANG MOOGBAN UG TINUGDAN SA KURYINTI DINHI SA BOHOL

* GIBASURA SA OMBUDSMAN ANG KASO BATOK KANG MAYOR JUANITO JAYOMA SA

LUNGSOD SA MABINI

* I LOCK DOWN ANG LUNGSOD SA CORTES SOD SA 4 KA ADLAW ARON PAGLIKAW SA TAPOKTAPOK SA FIESTA, MAYOD PA NI MAYOR IVEN LIMK

