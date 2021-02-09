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Feb 9th, 2021 by headlines
* DAUIS POLICE CHIEF BONIFGACIO TAñOLA RELEIVED FROM HIS POST AFTER HE BROKE
HEALTH PROTOCOL CAUSING COVID SPREAD AMONG NINE POLICEMENT IN DAUIS
* AFRICAN SWINE FEVER (ASF) ALARMS HOG RAISERS IN BOHOL AS EVEN THE GIANT MONTERY
IN BUIKIDNON ANNOUNCED TO CLOSE STARTING MARCH 1 DUE TO THE SPRAD OF ASK
* ALBUR MAYOR DON BUATES SAYS THERE IS NO PERMIT YET TO REOPEN THE DRESSING PLANT
IN ALBUR WHICH HAS CAUSED THE3 SHORTAGE OF CHIKCEN SUPPLY IN THE PROVINCE
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