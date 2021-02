* TONG COLLECTION AMONG QUARRY OPERATOR SEEM TO LIE-LOW LATELY

AS THE MYSTERIOUS MR IVAN HAS REPORTEDLY SUDDENLY DISSAPPEAR\

WHEN THE ISSUE WAS EXPLODED BY DYRD AND THE BOHOL CHRONICLE

* POWER RATES IN BOHOL WILL GREATLY REDUCE AFTER THE ONE BOHOL POWER

PLANT CAN START TO OPERATE IN TWO YEARS TIME

* FORMER TAGB MAYOR DAN LIM QUESTIONS THE CONSTRUCTION OF A

FARMERS MARKET AT THE CPG PARK ACROSS BOHOL WISDOM SCHOOL.

* MEDYO NAWALA NA ANG TONG COLLECTION NGA MIBIKTIMA SA MGA QUARRY OPERATORS

SAMTANG ANG USA KA MYSTERYOSONG “IVAN:” DAW MURAG ASONG NAHANAW SANGLIT

]WALA NA MAMATIKDI NGA NIA PA SA LALALWIGHAN SA BOHOL NAG OPERATE

* PADAYON KARONG SEMANAHA ANG PAGIMBISTIGAR NI JAGNA VICE MAYOR TED ABRENILLA

UG DAUIS POLICE CHIEF BONIFACIO TAñORA SA ILANG PAG LABAG SA MGA HEALTH PROTOCOLS

* ANG GITUKOD NGA FARMERS MARKET DIHA SA CPG PARK ATBANG SA BOHOL WISDOM SCHOOL

GISAWAY NI KANHI MAYOR DAN LIM APAN GIDIPENSAHAN NI GOB ARTY YAP

* PAG OSOS SA PRESYO SA KURTYENTYI DINHI SA BOHOL GIPAABOT NGA MOSOD KUNG

MAKA OPERATE NA ANG UNANG BOHOL POWER PLANT ; ABOITIZ MI OFFER UG LABING BARATO

NGA PRESYO SA KURYENTI

* APROBADO NA ANG GIPAABOT NGA PAG EXTEND SA BOHOL ISLAND STATE UNIVERSTIY.,

MATOD PA NI REP. EDGAR CHATTO

* SEGURADO NA ANG PAG ABLI UG GASOLINE STATION NGA PANAGIYAHON SA LOCAL

GOVERNMENT UINIT (lgu) SA LUNGSOD SA JAGNA. MATOD PA NI MAYOR JOSEPH RAñOLA

* MGA SNIFFING DOGS PAGGAMITON ARON MAMATIKDAN ANG MGA BABOY O KARNI NGA

MAGDALA SA SAKIT SA AFRICAN SWINE FEVER DINHI SA BOHOL

* ANDAM NA ANG TANANG AGENSYA SA NASUDNONG PANGAGAMHANAN SA PAGHIDANGAT

UG PAG DISTRIBUTE SA BAKUNA SA COVIND 19 , KINI MAYTOD PA NI SEC MARTING ANDANA

SA USA KA PAMAHAYAG IYANG GIOPAGAWAS SA DYRD BALITA

