TODAYS TOP NEWS MONDAY FEBRUARY 15, 2021
Feb 15th, 2021 by headlines
* TONG COLLECTION AMONG QUARRY OPERATOR SEEM TO LIE-LOW LATELY
AS THE MYSTERIOUS MR IVAN HAS REPORTEDLY SUDDENLY DISSAPPEAR\
WHEN THE ISSUE WAS EXPLODED BY DYRD AND THE BOHOL CHRONICLE
* POWER RATES IN BOHOL WILL GREATLY REDUCE AFTER THE ONE BOHOL POWER
PLANT CAN START TO OPERATE IN TWO YEARS TIME
* FORMER TAGB MAYOR DAN LIM QUESTIONS THE CONSTRUCTION OF A
FARMERS MARKET AT THE CPG PARK ACROSS BOHOL WISDOM SCHOOL.
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* MEDYO NAWALA NA ANG TONG COLLECTION NGA MIBIKTIMA SA MGA QUARRY OPERATORS
SAMTANG ANG USA KA MYSTERYOSONG “IVAN:” DAW MURAG ASONG NAHANAW SANGLIT
]WALA NA MAMATIKDI NGA NIA PA SA LALALWIGHAN SA BOHOL NAG OPERATE
* PADAYON KARONG SEMANAHA ANG PAGIMBISTIGAR NI JAGNA VICE MAYOR TED ABRENILLA
UG DAUIS POLICE CHIEF BONIFACIO TAñORA SA ILANG PAG LABAG SA MGA HEALTH PROTOCOLS
* ANG GITUKOD NGA FARMERS MARKET DIHA SA CPG PARK ATBANG SA BOHOL WISDOM SCHOOL
GISAWAY NI KANHI MAYOR DAN LIM APAN GIDIPENSAHAN NI GOB ARTY YAP
* PAG OSOS SA PRESYO SA KURTYENTYI DINHI SA BOHOL GIPAABOT NGA MOSOD KUNG
MAKA OPERATE NA ANG UNANG BOHOL POWER PLANT ; ABOITIZ MI OFFER UG LABING BARATO
NGA PRESYO SA KURYENTI
* APROBADO NA ANG GIPAABOT NGA PAG EXTEND SA BOHOL ISLAND STATE UNIVERSTIY.,
MATOD PA NI REP. EDGAR CHATTO
* SEGURADO NA ANG PAG ABLI UG GASOLINE STATION NGA PANAGIYAHON SA LOCAL
GOVERNMENT UINIT (lgu) SA LUNGSOD SA JAGNA. MATOD PA NI MAYOR JOSEPH RAñOLA
* MGA SNIFFING DOGS PAGGAMITON ARON MAMATIKDAN ANG MGA BABOY O KARNI NGA
MAGDALA SA SAKIT SA AFRICAN SWINE FEVER DINHI SA BOHOL
* ANDAM NA ANG TANANG AGENSYA SA NASUDNONG PANGAGAMHANAN SA PAGHIDANGAT
UG PAG DISTRIBUTE SA BAKUNA SA COVIND 19 , KINI MAYTOD PA NI SEC MARTING ANDANA
SA USA KA PAMAHAYAG IYANG GIOPAGAWAS SA DYRD BALITA
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