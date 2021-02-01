TODAYS TOP NEWS MONDAY FEBRUARY 1, 2021
Feb 1st, 2021 by headlines
* HEALTH AUTHORTIES WARN AS MORE LOCALLY TRANSMITTED COVID 19 VICTIMS’
ARE REPORTED IN BOHOL, THE HIGHEST IN UBAY TOWN WHILE CLOSE WATCH IS
BACK ON THE ENTRY OF PEOP-LE FROM CEBU CITY WHERE VOCID 19 CASES]
ARE ON THE RISE
* A BOHOLANA NURSE BASED IN THE UNITED KINGDOM SAYS THE ONLY WAY TO
AVOID COVID 19 IS TO STRICTLY FOLLOW HEALTH PROTOCOLS IMPOSED
BY THE GOVERNMENT
* NEW EXECUTIVE ORDER OF GOV YAP SAYS TOURISTS NOT GOING OUT OF THE
TOURISM BUBBLE NO LONGER NEED A SWAB TEST EVEN AFTER 5 DAYS
OF STAY IN BOHOL
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* SUPORTADO SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN AN ANG PAGPALIT UG BAKUNA SA KAGAMHANANG
PROBINSYAL
* MIAWHAG SI REP ARIS AUMENTADO NGA IBUTANG UBOS BALIK SA DEPT OF HEALTH ANG
PROVL HOSPITAL DIDTO SA LUNGSOD SA TALIBON ARON MAUGMAD ANG SERBISYO PARA SA
MGA KATAWHAN DIDTO SA PIKAS NGA BAHIN SA BOHOL
* REP EDGAR CHATTO MIDAYEG PAGAYO SA SERBISYO NI DPWH DISTRICT ENGR FLORES KINSA
GIBALHIN NA DIDTO SA LALAWIGAN SA NEGROS ORIENTAL…
* NAKAGAWAS NA SA PRISOHAN ANG DYTR REPORTER NGA SI DAVE RESPONTE HOMAN SIYA
NANGAYO UG PASAYLO KANG JUDGE CHAVEZ MARCOS
* NAHOMAN NA UG 14 KA ADLAW NGA KWARENTINA ANG INAHAN UG ANAK NGA GISUSPITSAHAN
NGA NAKAKUHA SA UK VARIANT SA COVID 19 SAMTANG LULAN SA ABYON NGA GISAKYAN SA USA
KA TAGA QUEZON CITY KINSA NATAKBMUYAN SA MAONG BAGONG VARIANT SA COVID 19
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