* HEALTH AUTHORTIES WARN AS MORE LOCALLY TRANSMITTED COVID 19 VICTIMS’

ARE REPORTED IN BOHOL, THE HIGHEST IN UBAY TOWN WHILE CLOSE WATCH IS

BACK ON THE ENTRY OF PEOP-LE FROM CEBU CITY WHERE VOCID 19 CASES]

ARE ON THE RISE

* A BOHOLANA NURSE BASED IN THE UNITED KINGDOM SAYS THE ONLY WAY TO

AVOID COVID 19 IS TO STRICTLY FOLLOW HEALTH PROTOCOLS IMPOSED

BY THE GOVERNMENT

* NEW EXECUTIVE ORDER OF GOV YAP SAYS TOURISTS NOT GOING OUT OF THE

TOURISM BUBBLE NO LONGER NEED A SWAB TEST EVEN AFTER 5 DAYS

OF STAY IN BOHOL

* SUPORTADO SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN AN ANG PAGPALIT UG BAKUNA SA KAGAMHANANG

PROBINSYAL

* MIAWHAG SI REP ARIS AUMENTADO NGA IBUTANG UBOS BALIK SA DEPT OF HEALTH ANG

PROVL HOSPITAL DIDTO SA LUNGSOD SA TALIBON ARON MAUGMAD ANG SERBISYO PARA SA

MGA KATAWHAN DIDTO SA PIKAS NGA BAHIN SA BOHOL

* REP EDGAR CHATTO MIDAYEG PAGAYO SA SERBISYO NI DPWH DISTRICT ENGR FLORES KINSA

GIBALHIN NA DIDTO SA LALAWIGAN SA NEGROS ORIENTAL…

* NAKAGAWAS NA SA PRISOHAN ANG DYTR REPORTER NGA SI DAVE RESPONTE HOMAN SIYA

NANGAYO UG PASAYLO KANG JUDGE CHAVEZ MARCOS

* NAHOMAN NA UG 14 KA ADLAW NGA KWARENTINA ANG INAHAN UG ANAK NGA GISUSPITSAHAN

NGA NAKAKUHA SA UK VARIANT SA COVID 19 SAMTANG LULAN SA ABYON NGA GISAKYAN SA USA

KA TAGA QUEZON CITY KINSA NATAKBMUYAN SA MAONG BAGONG VARIANT SA COVID 19

