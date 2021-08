* ENTRY POINTS IN BOHOL ARE TIGHTLY WATCH FROM PASSENGERS FROM CEBU AND

CAGAYAN DE ORO CITY DUE TO RISING CASES OF DELTA VARIANT IN THE TWO CITIES

WHILE FLIGHTS OF PHIL AIRLINES, CEBU PACIFIC FROM MANILA ARE ALREADY CANCELLED

* PROVL CAPITOL BACKTRACKS FROM TERMINATING THE CONTRACT OF LABASBAS CONSTRUCTION

CORP ON A QUESTIONABLE ROAD PROJECT IN BALLILIHAN AND CORTES

* RESORT OWNERS GET CANCELLATION OF BOOKINGS AFTER THE ANNOUNCEMENT THAT THE

NATIONAL CAPITAL REGION WILL BE PLACED UNDER ECQ STARTING ON AUG 5

* ANG GIPANGBAKUNAHAN SA SPUTNIK V NANGAGU-OL KAY HANGTUD KARON WALA PA NAHIDANGAT ANG

ILANG MGA BAKONA NGA GIPAABOT TULO NA KA SEMANA ANG NAKALABAY

* GIBUTYAG SA USA KA NAGUNANG DOCTOR UG PSYCIATRIST SA UNIVERSITY OF THE PHILS COLLEGE

OF MEDICINE NGA KINING COVID 19 MAGP-ABILIN NA NI HANGTUD SA HANGTUD SAMA SA SAKIT NGA FLU

* MGA NANGAMATAY SA COVID 19 SA BOHOL MIKABAT NA UG KAPIN SA 200 APAN WALA PAI USA NGA

MATUMBOK NGA GUMIKAN SA DELTA VARIANT

* USA KA VIROLOGY BILL ANG GISANGAT SA CONGRESO NI CONGRESISTA ARIS AUMENTADO

* MGA KALIHUKAN SA CLIMATE CHANGE ANG KARON GIAPIL NA SA MGA NASUDNON NGA MGA

PROGRAMA SA KAGAMHANAN, KINI MATOD PA NI REP EDGAR CHATTO

