* BOHOL JOINS THE OPENING CELEBRATION YESTERDAY OF THE 500TH YEAR OF

CHRISTIANITY IN THE PHILIPPINES WITH BOHOLOANO ARCHBISHOP BARNEY AUZO,

APOSTOLIC NUNCIO TO SPAIN AND CBCBP PRES ARCHBISHOP ROMULO VALLES

LEADING CHURCH LEADERS….HOLY DOORS OF 32 PILGRIM CHURCHES IN BOHOL

OPENED YESTERDAY

* P2.7 MILLION WORTH OF SHABU SEIZED FRON A DRUG SUSPECT IN PANGLAO

SATURDAY EVENING

* BOHOL RESIDENTS JAMM RESORTS IN PANGLAO DURING THE HOLY WEEK

* FORMER ALBUR MAYOR EFREN TUNGOL DIES AT THE AGE OF 75

—————————————————————————————————————–

* MGA RESORTS SA PANGLAO GIDUGOK SA MGA LOKAL NGA MGA TAGA BOHOL ATOL SA SEMANA SANTA. SAMTANG

WALAY TURISTA ANG NANGABOT GUMIKAN SA H=STRIKTONG HEALTH PROTOCOL SA METRO MANILA

* ANG IKATULONG TULAY NGA MAGDUGTONG SA TAGBILARAN UG PANGLKAO PADAYON NGA GIPASPASAN

ANG TRABAHO, MATUD PA NI REP EDGAR CHATTO 60% NA ANG NAHUMAN’

* SA 28 KA NANGAMATAY SA COVID, 11 ANG NAMATAY SOD NING TUIGA, MATOD PA SA BOHOL IATF

* KANHI ALBUR MAYOR ENGR EFREN TUNGOL NAMATAY NIADTONG SABADO SA KIDNEY FAILURE

DIDTO SA BORJA HOSPITAL SA PANGIDARON NGA 75. HAYA ILUBONG KARONG MYERKOLES

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics