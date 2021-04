* SIX GROUPS OF MEDICAL DOCTORS APPEAL TO GOV ART YAP TO TAKE DRASTIC ACTION

ON HOW TO BE STRICT ON HEALTH PROTOCOLS IN ORDER TO AVOID THE CONINUED INCREASING

CASES OF COVID 19

* CITY GOVERNMENT TO INSPECT THE 15 BARANGAYS ON HOW THEY IMPOSE DISIPLINE

IN THE IMPLEMENTAION OF THE BASIC PROTOCOL…BARANGAY ANG POLICE TO VISIT

BARANGAYS EVERY MORNING

* REP EDGAR CHATTO CALLS FOR THE LEGHALIZATION BUT WITH REGULATION OF THE

OPERATION OF HABALHABAB; HRTRPERATIONS OF U

—————————————————————————————————————–

* MULTA UG DAKOP SA MGA HALTH VIOLATORS – MAO ANG BAGONG MANDO NI MAYOR

BABA YAP HOMAN GILUSAD NIADTONG SABADO ANG BARANAGAY WATCH UBAN SA

PAG RECOREDA SA TANANG SOOK SA MGA KABARANGAYAN ARON MAMADLONG SA MGA TAO

NGA DILI MAGSULOB UG FACE MASK…SUGOD GAHAPON, DILI NA PASUDLONG SA MALL KUNG WALAY

FACE CHIELF

* GIKAHADLOK NGA BASIN MAPUNO NA ANG MGA OSPITAL SA BOHOL GUMIKAM SA NAGSAKA

NGA KASO SA COVIC 19.. TOTAL NGA NATAKBUYAN MIKABAT NA SA KAPIN SA 550 KA KASO

* IDEKLARAR ANG CATHEDRAL NING DAKABAYAN NGA USA KA ST JOSPEH DIOCESAN SHRINE. SAMTANGN KARONG

TUIGA GI TAWAG NI POPE FRANCIS ANG TUIG 2021 NGA “YEAR OF ST JOSEPH”

* GIPANAWAGAN ANG KATAWHAN SA TIBOOK BOHOL NGA MAMINAW SA ILANG MGA MAYOR UG KAPITAN ARON MATABANGAN SA PROBINSYAN SA BOHOL

* GISUBHAN KAGAHAPON ANG BAGONG BARKO SA LITE SHIPPING CORP -ANG LITE FERRY NINE NGA MAGBYAHIAN

CAGAYAN DE OO JAGNA”

* TAGBILARTAN VEHICLE TESTING CENTER MAG-AGO UG MAS BARATO SA KARON

EMMISSION TEST SA MGA SAKYANAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics