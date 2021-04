* DUE TO INCREASING CASES OF COVID 19, THE 14 DAY MANDATORY

QUARANTINE IS BACK TO BE IMPOSED TO ALL ARRIVING OFWS AND

RETURNING BALIKBAYANS ENTERING BOHOL STARTING Immediately

* CITY CONTINUES ITS MASSIVE SWAB TESTING IN ORDER TO DETERMINE

THOSE CONTAMINATED WITH CORONAVIRUS

* A BIG TIME COMPANY WILL TIEUP WITH SCHOOLS AS THEY OFFER TO

DO FREE TRAININGS FOR ENGINEERING, ARCHITECTURE STUDENTS

WHO WANT TO WORK HERE AND ABROAD.,

* RADIO PROMO OVER KISS FM AND DYRD STARTS TODAY GIVING AWAY

ALMOST P100,000 WORTH OF GROCERIES FROM ALTURAS, ICM AND PLAZA

\MARCELA

—————————————————————————————————————–

* PADAYON ANG SYUDAD SA PAGPANGITA SA MGA NATAKBUYAN SA SAKIT NGA COVID PINAAGI

SA PAG SWAB TEST BISAN SA MGA DILI SYMTOMATRIOC HOMAN SA MANDO NI MAYOR BABA

\YAP NGA KINIHANGLAN I SWAB ANG MGA GTIDUDAHAN NGA DINAY CORONAVIRUS

* DEPT OF AGRARIAN REFORM MIHATOD MISMO SA MGA MAGUUMA SA MGA ILANG TITULO

SA YUTA ARON ILA NANGPAMANAGIYA ANG ILANG MGA YOTA NGA DUGAY NI NILAN GIHANDUM

NGA MATITULOHAN

* GILUPAD NA SA MANILA ANG USA KA SEX OFFENDER NGA AMAERIKANO KINSA GIDAKOP SA MGA

OPISYALES SA BUREAU OF IMMIGRATION DIDTO NAGTAGOTAGO SA LUNGSOD SA LOON

* USA KA DAKONG COMPANIYA ANG MAKIG TIEUP SA MGA TULUNGHAAN DINHI SA BOHOL HOMAN

GIBUKSAN ANG ILANGB BAGNG SANGANG BUHATON DINHI SA BOHOL ARON MAKA DALI UG

MAKATRABAJHO DINHI SA PILPINAS O SA GAWAS SA ATONG NASOD

* GILUBONG NIADTONG SABADO SA HAPON SA DAMPAS CMETERY ANG PTAYNG LAWAS

NI INDYA LOURDES BALABA SA DIVINE MERCY

