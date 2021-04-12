TODAYS TOP NEWS MONDAY APRIL 12, 2021
Apr 12th, 2021 by headlines
* INVESTMENT SCAM SUSPECT JED RAMOS TO FACE FORMAL CHARGES OF ESTAFA BEFORE
THE REGIONAL TRAIL COURT AFTER THE CITY PROSECUTORS OFFICE FOUND HIM TO HAVE
VICTIMIZED BOHOLANO INVESTORS
* COL. JOSELITO CLARITO IS REPLACED BY COL. ESMUNDO SALIBO AS BOHOL PNP PROVL DIRECTOR
..HE LEAVES THE RECORD OF HAVING SEIZED SOME P61 MILLION WORTH OF SHABU DURING HIS
11 MONTH STAY IN BOHOL
* SOME 105 COPS OF THE TAGBILARAN PNP AWAIT RESULTS OF THEIR SWAB TEST AS THEY REMAIN
QUARANTINED AT THE CITY PNP HEADQUARTERS
* DAILY INQUIRER LINKS WITH THE BOHOL CHRONICLE AND 7 OTHER TOP PROVL NEWSPAPERS
IN THE PHILIPPINES
—————————————————————————————————————–
* BANTAYONON PAGAYO ANG UMAABOT KAPISTAHAN SA BOHOL KARONG BUWAN SA MAYO TALIWALA SA TAAS
NGA LOKAL TRANSMISSION SA COVID 19 NGA MIKABAT UG 94%
* NANAWAGAN SI CONGRESISTA EDGAR CHATTO SA MGA DOCTORS UG NURSES SA BOHOL KINSA GUSTO
MOTABANG SA PAGSERBISYO DIDTO SA METRO MANILA HOMAN NAKUWANG NA ANG ILANG MGA
FRONTLINERS DIDTO GUMIKAN SA PAGSAKA PAGAYO SA COVID 19 CASES
* ANG BIDING SA BOHOL POWER PLANT NAPAKYAS NA USAB PAGILA UG KINSA ANG MANANAUG
NGA BIDDER SA MAONG GIKINAHANGLAN NGA TINUGDAN SA KURYINTI NGA MAGBASI NA GYUD
DINHI RA SA ATONG LALAWIGAN SA BOHOL
* HIMOON UGMA SA GABII ANG VIGIL MASS DIHA SA BACLAYON CHURCH UG LAING DAKONG KASAULOGAN
SA MISA DIHA SA ST PETER CHURCH SA LOBOC KARONG MYERKOLS AGI UG PAG AVIVA SA 500TH
KA TUIG SA KRISTIANISMO SA PILIPINAS
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics