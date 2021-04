* INVESTMENT SCAM SUSPECT JED RAMOS TO FACE FORMAL CHARGES OF ESTAFA BEFORE

THE REGIONAL TRAIL COURT AFTER THE CITY PROSECUTORS OFFICE FOUND HIM TO HAVE

VICTIMIZED BOHOLANO INVESTORS

* COL. JOSELITO CLARITO IS REPLACED BY COL. ESMUNDO SALIBO AS BOHOL PNP PROVL DIRECTOR

..HE LEAVES THE RECORD OF HAVING SEIZED SOME P61 MILLION WORTH OF SHABU DURING HIS

11 MONTH STAY IN BOHOL

* SOME 105 COPS OF THE TAGBILARAN PNP AWAIT RESULTS OF THEIR SWAB TEST AS THEY REMAIN

QUARANTINED AT THE CITY PNP HEADQUARTERS

* DAILY INQUIRER LINKS WITH THE BOHOL CHRONICLE AND 7 OTHER TOP PROVL NEWSPAPERS

IN THE PHILIPPINES

—————————————————————————————————————–

* BANTAYONON PAGAYO ANG UMAABOT KAPISTAHAN SA BOHOL KARONG BUWAN SA MAYO TALIWALA SA TAAS

NGA LOKAL TRANSMISSION SA COVID 19 NGA MIKABAT UG 94%

* NANAWAGAN SI CONGRESISTA EDGAR CHATTO SA MGA DOCTORS UG NURSES SA BOHOL KINSA GUSTO

MOTABANG SA PAGSERBISYO DIDTO SA METRO MANILA HOMAN NAKUWANG NA ANG ILANG MGA

FRONTLINERS DIDTO GUMIKAN SA PAGSAKA PAGAYO SA COVID 19 CASES

* ANG BIDING SA BOHOL POWER PLANT NAPAKYAS NA USAB PAGILA UG KINSA ANG MANANAUG

NGA BIDDER SA MAONG GIKINAHANGLAN NGA TINUGDAN SA KURYINTI NGA MAGBASI NA GYUD

DINHI RA SA ATONG LALAWIGAN SA BOHOL

* HIMOON UGMA SA GABII ANG VIGIL MASS DIHA SA BACLAYON CHURCH UG LAING DAKONG KASAULOGAN

SA MISA DIHA SA ST PETER CHURCH SA LOBOC KARONG MYERKOLS AGI UG PAG AVIVA SA 500TH

KA TUIG SA KRISTIANISMO SA PILIPINAS

