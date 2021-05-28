TODAYS TOP NEWS FRIDAY MAY 28, 2021
May 28th, 2021 by headlines
* NAG-EDAD OG 15 NGADTO SA 30 ANG TARGET NGA I-REKRUT SA CPP-NPA, SAMTANG ANG KALISOD KARON SA PANAHON TUNGOD SA PANDEMYA GIPAHIMUSLAN SA MGA KOMUNISTA SA PAGPANGDANI SA MGA TAWO NGA MOSULOD SA WALHONG KALIHUKAN, MATUD SA 47TH INFANTRY BATTALION SA PHILIPPINE ARMY
* PORMAL NGA GITUGYAN NGADTO SA NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION ANG KAPIN TUNGA SA BILYON KA PESOS NGA PROYEKTONG BENLIW UBAY SMALL RESERVOIR IMPOUNDING SYSTEM
* BUKSAN KARONG ADLAWA ANG BAG-ONG MERKADO SA LUNGSOD SA LOAY SAMTANG PADAYON NGA GITRABAHO ANG UBANG BAHIN SA MERKADO
* DUNA NAY BAG-ONG ANG COMMANDER ANG 47TH INFANTRY BATTALION DINHI SA BOHOL HULIP KANG LT.COL ALLAN TABUDLO NGA GIBALHIN SA LAING KAMPO SA VISAYAS
* GILUSAD SA POLICE REGIONAL OFFICE 7 ANG NAMELESS UG FACELESS NGA PAMAAGI SA PAG-APLAY SA MGA GUSTONG MOSULOD PAGKAPOLIS ARON MAWAGTANG ANG PALAKASAN O PADRINO SYSTEM
* LAING MANANAGAT NGA TAGA LEYTE ANG NAPADPAD SA KADAGATAN SA LUNGSOD SA ANDA OG NALUWAS SA MGA RESIDENTE
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