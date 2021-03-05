TODAYS TOP NEWS FRIDAY MARCH 5, 2021
Mar 5th, 2021 by headlines
* LUAG NA KAAYO ANG PAGBIYAHE SA BISAN KINSA NGA MOSULOD SA LALAWIGAN SA BOHOL DIIN DILI NA MOPAILAWOM SA KWARANTINA KUNG DUNAY NEGATIVE PCR RESULT SUD SA 72 KA ORAS SA DILI PA MOBIYAHE; DOCUMENTARY REQUIREMENTS NGA TRAVEL AUTHORITY UG MEDICAL CERTIFICATE WALA NA KINAHANGLANA APAN NAGPABILIN NGA GIKINAHANGLAN ANG LETTER OF ACCEPTANCE
* GIKLARO NI DR. YUL LOPEZ NGA PWEDE GIHAPON NGA INIG-ABOT NA SA BOHOL MOPAILAWOM SA PCR TEST APAN KINAHANGLAN NGA MAGKWARANTINA SAMTANG MAGPAABOT SA RESULTA
* ANDAM NA ANG DIOCESE OF TAGBILARAN SA PAGSAULOG SA IKA-500 KA TUIG SA KRISTIYANISMO KARONG ABRIL
* GILIBKAS NA ANG LOCKDOWN SA TIBOOK COMPOUND SA DR. CECILIO PUTONG NATIONAL HIGH SCHOOL SAMTANG BALIK NA SA TRABAHO ANG MGA MAGTUTUDLO; GIPAABOT ANG UWAHING RESULTA SA 14 KA MAESTRA NGA NAG POSITIBO SA COVID19
* MGA EMPLEYADO SA MGA ISTABLISEMENTO DI PUGSON KUNG DILI MAGPABAKUNA, MGA EMPLOYER GI-AWHAG SA DOLE NGA MOTAMOD SA VACCINATION PROGRAM SA GOBYERNO
* MGA GUBANG PROVINCIAL ROAD, GIREKLAMO; PROVINCIAL ENGINEERING OFFICE NANGAYOG PAGSABOT SA PUBLIKO NGA DILI MADUNGAN ANG PAGTRABAHO KAY LIMITADO ANG MGA EKIPO
* NANGANDAM ANG OCEANJET SA SUBLING PAGBALIK OG BIYAHE SA ILANG MGA FAST CRAFT SAMTANG GILUAGAN NA ANG HEALTH PROTOCOL SA MGA BIYAHEDOR NGA MOSULOD SA BOHOL
* GRUPONG ABAKA KON ALYANSANG BOL-ANON PARA SA KAUSABAN MAOY NAGPASIUGDA SA PAGPAMASKIL SA MGA TARPAULIN SA MGA KALUNGSURAN SA BOHOL NGA RUN SARA RUN, KONGRESMAN CHATTO UG TUTOR MITABANG POD SA PAG DISTRIBUTE UG TARPAULIN
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