TODAYS TOP NEWS FRIDAY MARCH 12, 2021
Mar 12th, 2021 by headlines
* NANAWAGAN SI GOBERNADOR ART YAP KANG MAYOR NILA MONTERO PAGPAHUNONG SA NAKATAKDA KARONG ADLAWA UG UGMA NGA LAING FOAM PARTY SA AMANZARA RESORT SAMTANG GIIMBESTIGAHAN ANG GIINGONG PAGLAPAS SA PROTOCOL NGA MIANI OG PAGSAWAY SA PUBLIKO TUNGOD SA LAW-AY NGA KALIHUKAN
* MGA BAG-ONG ABOT SA BOHOL NGA POSITIBO SA COVID19 MAS NADUGANGAN PA UG MIKABAT NA NGADTO SA 201 HUMAN LUAGI ANG PROTOCOL
* MAGPATUROK OG BAKUNA BATOK SA COVID 19 KUNG PANAHON NA GYUD, MATUD PA NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR KATHYRIN PIOQUINO, ISIP TUBAG SA PAGSAWAY SA PUBLIKO KON NGANONG MAGPABUKANA ANG GOBERNADOR ATOL SA GIHIMONG CEREMONIAL VACCINATION SA GALLARES HOSPITAL
* LIMA KA VACCINATION CENTERS SA SIYUDAD ANDAM NA PARA SA HIMOONG PAGPAMAKUNA, COVID VACCINE NGA GINAMA SA ASTRAZENECA GILAUMANG MOABOT SA SUNOD BUWAN
* BISHOP ABEY UY MISAWAY SA USA KA OPISYAL SA GOBYERNO NGA GI-INGONG NANGAYO OG BAHIN SA MGA NEGOSYANTE OG NAGDAWATAN BALIG 20 MILYONES MATAG BUWAN
* SUBHAN KARONG BUNTAG ANG MOKABAT 240 MILYONES PESOS NGA PROYEKTO SA PAGSEMENTO SA KADALANAN GIKAN SA MGA SUDLONONG BARANGAY SA UBAY NGA MOTADLAS SA LUNGSOD SAN MIGUEL
* KANHI BOKAL AVENIDO UG ABAPO MOBALIK OG LANSAD SA PAGKABOKAL SA 2022
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