* SUGDAN KARONG ADLAWA ANG PAGPAMAKUNA SA KAPIN 7,000 KA MGA TRABAHANTE SA TURISMO SA BOHOL

* DAGHANG MGA BOL-ANON ANDAM MAGPABAKUNA APAN HINAY ANG PAGPANGABOT SA MGA BAKUNA, MATUD NI BOHOL IATF SPOKESPERSON DR. YUL LOPEZ

* MAYOR BABA YAP ASK SENIOR CITIZENS TO LISTEN TO THE TESTIMONY OF CBCP PRESIDENT ARCHBISHOP ROMULO VALLES ON WHY HE GOT HIMSELF VACCINATED

* MOKABAT SA P30 MILYONES MATAG TUIG ANG NAWALA NGA KITA SA DIVING INDUSTRY SA LUNGSOD SA PANGLAO

* ALTURAS GROUP OF COMPANIES PROVIDES REFRIGERATION VAN TO TRANSPORT THE FIRST BATCH OF PFIZER VACCINES TO THE FACILITY OF THE CITY GOVERNMENT WHICH HAS THE ULTRA LOW TEMPERATURE REFRIGERATION FACILITY

* MOATUBANG SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN SA SESYON KARONG BUNTAG SI NATIONAL ANTIPOVERTY COMMISSION UNDERSECRETARY PAT RUIZ ARON HATAGAN OG KATIN-AWAN ANG MGA ISYU SA MGA PROGRAMA SA NAPC

* TULO KA GIDUDAHANG TIGPAYUHOT OG DRUGAS ANG NASIKOP SA BUY BUST OPERATION SA LUNGSOD SA TALIBON UG BIEN UNIDO

* TULO KA PROVINCIAL BOARD MEMBER MODAGAN SA LAING POSISYON SA 2022 ELEKSIYON

