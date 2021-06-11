TODAYS TOP NEWS FRIDAY JUNE 11, 2021
Jun 11th, 2021 by headlines
* PAGLULINGHAYAW DINHI SA BOHOL LABI KA GASTO TUNGOD SA NEGATIVE RT PCR TEST NGA NAKAINGON NGA GAMAY RA ANG MGA TURISTA NGA MOANHI SA BOHOL, MATUD PA SA KANHI PRESIDENTE SA PANGLAO ISLAND CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ROMMEL GONZALES
* CBCP PRESIDENT DAVAO ARCHBISHOP ROMULO VALLES NGA USA KA BOL-ANON MIINGON NGA WAY ANGAY IKAHADLOK SA PAGPABAKUNA NGA IMPORTANTE KAAYO KARONG PANAHON SA PANDEMYA SA COVID 19
* BOHOL LIGHT COMPANY INCORPORATED HAYAN DI MA RENEW ANG PRANKISA SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN KUNG DI MAKABAYAD SA MGA OBLIGASYON SULOD SA 12 KA TUIG ILABI NA SA BUSINESS PERMIT
* KONSEHAL DODONG GONZAGA MIHANGYO NGA SULBARON ANG BANGI OG POLITICAL ISSUE TALI SA KALIHIM UG USEC SA NATIONAL ANTI-POVERTY COMMISSION KON NAPC ARON DI MAAPEKTOHAN ANG PROGRAMA NGA PAGTUKOD OG TENEMENT HOUSING DINHI SA DAKBAYAN
* GIPASALIG NI BOHOL PORT MANAGER JAMES GANTALAO NGA MAMAHIMONG HAPSAY ANG SISTEMA ARON DI MADUGAY ANG PAGKANAOG SA MGA PASAHERO SA MGA BARKO
* DTI SUBLING NIPAHINUMDOM NGA DUNAY PROTEKSYON ANG MGA KONSUMIDOR NGA MAKAPALIT OG BAG-O APAN DEPEKTOSO NGA SAKYANAN ILAWOM SA LEMON LAW
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