TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 8, 2021
Jan 15th, 2021 by headlines
* GILAUMAN NGA MAKAHATAG OG DUGANG LIG-ON OG MALAHUTAYON NGA SUPLAY SA KURYENTE ANG GITUKOD NGA INTERGRATED RENEWABLE POWER FACILITY HUB SA LUNGSOD SA UBAY UBOS SA SAN MIGUEL CORPORATION
* 3 KA MGA TAWO GIKAN SA SURIGAO KINSA ILLEGAL MISULOD SA BOHOL SAKAY SA DUHA KA BANGKA NADAKPAN SA KAPOLISAN SA PRES. CARLOS P GARCIA SAMTANG ANG TULO KA BALAY NGA GI-ABTAN SA MGA DINAKPAN GIPAILAWOM SA LOCKDOWN
* NANGAYO OG PASAYLO SI KONSEHAL ARNOLD PIELAGO SA JAGNA ATOL SA PAGDUNGOG SA COMMITTEE ON GOOD GOVERNMENT SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KAGAHAPON SA PAGSUMBAG KANG KONSEHAL ANISCAL TULO KA BUWAN NA ANG NAKALABAY
* TUN-AN PA SA LGU TAGBILARAN KUNG UNSANG KLASE SA BAKUNA ANG PALITON NGA LIBRENG ITUPOK SA MGA RESIDENTE SA SYUDAD ILABI NA SA MGA SENIOR CITIZENS
* 17 KA LUNGSOD MODAWAT SA TANYAG NGA PAUTANG GIKAN SA KAPITOLYO PARA SA PROYEKTO SA PANUBIG, 1 ANG MIBALIBAD, MATUD NI VICE GOVERNOR RENE RELAMPAGOS
* NEGATIBO SA COVID-19 ANG NAMATAY’NG SENIOR CITIZEN SA LILA
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