TODAYS TOP NEWS FRIDAY JANUARY 22, 2021
Jan 23rd, 2021 by headlines
* GILOCKDOWN ANG BUHATAN SA PRIMER SA KAPITOLYO HUMAN NAGPOSITIBO SA COVID-19 ANG USA KA KAWANI SAMTANG 4 USAB KA KAWANI SA PROVINCIAL HEALTH OFFICE ANG NATAPTAN SA VIRUS
* NAGPOSITIBO USAB SA COVID-19 ANG DUHA KA PULIS SA LALAWIGAN SA BOHOL
* NIBALIK OG SAKA SA KAPIN 20 ANG AKTIBONG KASO SA COVID19 SA BOHOL HUMAN DUNAY MGA NADUGANG NGA NAGPOSITIBO SA MAONG SAKIT APIL NA MGA KAWANI SA KAPITOLY0
* NAKAKUHA NA SA PANGALAN SI SENIOR BOARD MEMBER VICTOR BALITE SA MR. IVAN, ANG KONTROBERSIYAL NGA PANGALAN NGA NANGOLEKTA OG TONG NGA TAG P50 MATAG KUBIKO SA ANAPOG GIKAN SA MGA QUARRY OPERATOR APAN DILI PA NIYA IKABUTYAG KAY GIPAUBOS PA KINI SA VALIDATION
* PATAY ANG USA KA DRIVER OG MOTORSIKLO SA DIHANG AKSIDENTE NGA MIBANGGA SA USA KA MULTICAB DIDTO SA LUNGSOD SA BILAR
* SA GIHIMONG SURVEY SA DYRD TAGBILARAN BY BITE, SAGAD SA MGA BOL-ANON NAGTUO NGA DUNAY MAHITABONG KURAPSYON SA PAGPAMALIT OG BAKUNA SA GOBYERNO BATOK SA COVID19
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