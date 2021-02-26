TODAYS TOP NEWS FRIDAY FEBRUARY 26, 2021
Feb 26th, 2021 by headlines
* GIHINGUSGAN SA KAGAMHANAN SA SIYUDAD ANG INFORMATION DRIVE SA BAKUNA BATOK SA COVID 19 TUNGOD SA DAGHAN PA GIHAPON ANG NAHADLOK GUMIKAN SA NAHITABO KANIADTO SA DENGVAXIA
* GIPUSIL PATAY ANG REKLAMANTE SA USA KA KAPITAN SA LUNGSOD SA TALIBON NGA GIKASUHAN KABAHIN SA SAP DISTRIBUTION SAMTANG NATULOG SULOD SA IYANG PINUY-ANAN SA TALIBON
* TEMPORARYONG GISIRHAN SUGOD KAGAHAPON ANG MGA INTERNET CAFÉ UG BEACHES SA LOAY TUNGOD SA NAGSAKA NGA KASO SA COVID-19
* GIPASIDUNGGAN SA INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION ANG BOL-ANONG COAST GUARD NGA SI RALPH BARAJAN TUNGOD SA KAISOG PAGLUWAS SA KINABUHI SA MGA PASAHERO SA NALUNOD NGA BARKO DIDTO SA KADAGATAN SA SUGBO
* NAKABATON NA OG PERMANENTENG SUPLAY SA KURYENTE ANG USA KA ISLANG BARANGAY SA LUNGSOD SA UBAY ILAWOM SA ISLAND BARANGAY ENERGIZATION PROGRAM PINAAGI SA TABANG NI KONGRESMAN AUMENTADO
* SA POLITIKA, PLANO NI VICE MAYOR ALLEN RAY PIEZAS NGA MOBATOK NI MAYOR EUGENE IBARRA SA PINILIAY SUNOD TUIG
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