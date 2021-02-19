TODAYS TOP NEWS FRIDAY FEBRUARY 19, 2021
Feb 19th, 2021 by headlines
* MIISYU ANG CITY HALL OG ILLEGAL CONSTRUCTION SA “ FARMERS MARKET” SA CPG PARK KAY NAKASUPAK SA ZONING ORDINANCE SA SIYUDAD
* NANGANDAM ANG BOHOL SA BAGYONG AURING NGA POSIBLENG MOIGO SA LALAWIGAN KARONG SABADO SA KAADLAWON
* PLANONG SA DOH NGA GAMITON ANG MGA TUNGHAAN SA BOHOL ISIP COVID-19 VACCINE CENTERS
* NEGATIBO SA IYANG PCR TEST SI MAYOR LEON CALIPUSAN SA LOBOC SA WA PA KINI BIYAHE SA MANILA, MATUD NI BISE MAYOR BEBOT SUMAMPONG
* KAPIN USA KA LIBO KA MGA BROILER NGA PISO ANG IAPOD-APOD SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE SA MGA KALUNGSURAN SA BOHOL ISIP ALTERNATIBONG PAAGI SAMTANG NAGPADAYON ANG HULGA SA ASF
* WA PAY NAPASAKANG KASO BATOK SA BISE MAYOR SA JAGNA, SAMTANG IMBESTIGASYON NAGPADAYON BATOK SA OPISYAL NGA GIPASANGINLANG NISUPAK SA HEALTH PROTOCOL HUMAN NIULI’G BOHOL GIKA’G SUGBO NGA NAGHAPIT-HAPIT INAY MODIRETSO SA QUARANTINE FACILITY SA JAGNA
* SA NATAD SA POLITIKA…..HALOS TANANG MGA MAYOR SA SEGUNDO DISTRITO ANG SOLIDONG MOSUPORTA SA MGA AUMENTADO ILABI SA ASAWA NI CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO NGA SI VANESSA MAGPAPILI PAGKA KONGRESISTA SA SEGUNDO DISTRITO
* IG-AGAW NI MAYOR KAT LIM MAOY MAKIGTIGI PAGKAMAYOR NI KANHI BISE GOBERNADOR DIONISIO BALITE SA LUNGSOD SA VALENCIA SA PINILIAY SA 2022
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