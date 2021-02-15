TODAYS TOP NEWS FRIDAY FEBRUARY 12, 2021
Feb 15th, 2021 by headlines
* USA KA MASUSO SA LUNGSOD SA MARIBOJOC ANG NAGPOSITIBO UG NAMATAY GUMIKAN SA COVID-19 NGA MAOY IKA-20 NGA NAMATAY SA SAKIT DINHI SA BOHOL
* PANGLAO MAYOR NILA MONTERO MAO DIAY ANG NIISYU OG LETTER OF ACCEPTANCE NI POLICE LT. TAÑOLA UG DILI SA MAYOR SUMAYLO BISAN SA DAUIS KINI NAGHEPE SA PULIS, SUMALA NI PDRRMO ANTHONY DAMALERIO
* GIPULIHANG HEPE SA DAUIS PS, WALAY PCR NEGATIVE RESULT UG LETTER OF ACCEPTANCE SA LGU-DAUIS SA PAGBALIK DINHI SA BOHOL
* NAGPABILIN SA 43 ANG AKTIBONG KASO SA COVID-19 SA LUNGSOD SA DAUIS NGA MAOY LABING DAGHAN SA TIBUOK LALAWIGAN SA BOHOL; SIYAM(9) NA KA BARANGAY SA DAUIS ANG DUNAY POSITIBONG KASO PINAKADAGHAN SA BARANGAY POBLACION NGA DUNAY 13 APIL NA SA POLICE STATION
* GIPASABOT SA CTMO NGA GISUNOD NILA ANG ORDINANSA LABOT SA PAG CLAMPING OG PRIBADONG SAKYANAN NGA GIPARKING TUNGOD SA TOGKARAN SA USA KA BALAY SA SYUDAD
* KANHI REGIONAL DIRECTOR SA NIA7 GIHUGON-HUGON NGA MOPARANG NI MAYOR DAVE DULLO SA LUNGSOD SA BUENAVISTA SA UMAABOT ELEKSYON
* POSIBLENG MABAKANTE ANG UPAT KA LUNA SA PAGKABOARD MEMBERS SA TERSERO DISTRITO HUMAN GIHUGON HUGON NGA MAYOR ANG LANSARAN SA FIRST TERM BOARD MEMBER NGA SI DR. ELPIDIO BONITA SAMTANG GIDUNGONG USAB NGA MODAGAN SA PAGKABOARD MEMBER MAO SILA SI LOBOC VICE MAYOR BEBOT SUMAMPONG, CARMEN MAYOR JUN TORIBIO, KAGAWAD FERDINAND BERONGOY SA ANDA, ANAK NI KANHI BISE GOBERNADOR DIONISIO BALITE NGA SI NEIL BALITE UG MAYOR TITA BAJA SA GARCIA HERNANDEZ
* LALAKI NGA NADAKPAN TUNGOD KAY WAY FACEMASK, WA NA KAGAWAS SA PRISOHAN HUMAN NALUTSAN OG WARRANT OF ARREST SA KASONG PAGPANGLUGOS SA KAUGALINGON NIINING APO SA GETAFE
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