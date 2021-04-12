TODAYS TOP NEWS FRIDAY APRIL 9, 2021
Apr 12th, 2021 by headlines
* MGA MANANAGAT GIKAN SA BOHOL, DILI PA GIHAPON MAKADUNGGO SA PASIL, CEBU, DILI PA MATINO KANUS-A MAKABALIK OG SUPPLY OG ISDA DIDTO
* IPATUMAN KARONG HUNYO ANG LAHUGAY SA MGA KAPARIAN SA DIOCESIS SA TAGBILARAN
* KANHI BISE GOBERNADOR DIONISIO BALITE MOBALIK SA POLITIKA SAMTANG DUHA NIYA KA ANAK ANG MOLANSAD PARA SA KATUNGDANAN SA PROBINSIYA SA PINILIAY SUNOD TUIG
* GATUSAN KA MGA RESIDENTE SA TAGBILARAN NGA NAWAD-AN OG TRABAHO TUNGOD SA COVID19 PANDEMIC NAKADAWAT OG PINANSYAL NGA AYUDA PINAAGI SA TUPAD PROGRAM SA DOLE
* IKADUHANG HUGNA SA PAGPAMAKUNA SA MGA KAWANI SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL NAGPADAYON
* NASIKOP SA KAPOLISAN ANG TOP 10 MOST WANTED PERSON SA DUERO NGA MAY KASONG ACTS OF LASCIVIOUSNESS
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